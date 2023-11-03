https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184482.html
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных - РИА Новости, 03.11.2023
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных
Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:41
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231103/svo-1907182164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 755 военных на Купянском направлении
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сказали в министерстве.
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении