https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184482.html

Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных

Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных - РИА Новости, 03.11.2023

Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных

Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:26

2023-11-03T14:26

2023-11-03T14:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

харьковская область

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231103/svo-1907182164.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область