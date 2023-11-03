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Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 03.11.2023 (обновлено: 14:41 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184482.html
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных - РИА Новости, 03.11.2023
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных
Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
харьковская область
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20231103/svo-1907182164.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 755 военных на Купянском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет"
Противотанковый ракетный комплекс Корнет - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении за неделю потеряли около 750 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сказали в министерстве.
Минобороны об отражении контратак противника на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаХарьковская область
 
 
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