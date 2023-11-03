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Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники - РИА Новости, 03.11.2023
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники
ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:54
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства."С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники
Минобороны: уничтожены ангары подготовки авиатехники ВСУ и группы наемников