https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html

Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники

Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники - РИА Новости, 03.11.2023

Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники

ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:26

2023-11-03T14:26

2023-11-03T14:54

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства."С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина