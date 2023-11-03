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Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники - РИА Новости, 03.11.2023
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14:26 03.11.2023 (обновлено: 14:54 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники - РИА Новости, 03.11.2023
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники
ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:54
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства."С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники

Минобороны: уничтожены ангары подготовки авиатехники ВСУ и группы наемников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВС РФ за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"С 28 октября по 3 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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