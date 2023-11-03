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Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 03.11.2023 (обновлено: 14:46 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907183853.html
Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ
Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ
1 ноября одному из подразделений "Восток" добровольно сдались 15 украинских военных, отказавшихся выполнять приказы командования, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:24
2023-11-03T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. 1 ноября одному из подразделений "Восток" добровольно сдались 15 украинских военных, отказавшихся выполнять приказы командования, сообщили в пятницу в Минобороны России."За 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ

Минобороны: 1 ноября одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРазведчик Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции
Разведчик Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Разведчик Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. 1 ноября одному из подразделений "Восток" добровольно сдались 15 украинских военных, отказавшихся выполнять приказы командования, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"За 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сообщили в ведомстве.
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