https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907183853.html

Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ

Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

Одному из подразделений "Восток" сдались 15 военных ВСУ

1 ноября одному из подразделений "Восток" добровольно сдались 15 украинских военных, отказавшихся выполнять приказы командования, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:24

2023-11-03T14:24

2023-11-03T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. 1 ноября одному из подразделений "Восток" добровольно сдались 15 украинских военных, отказавшихся выполнять приказы командования, сообщили в пятницу в Минобороны России."За 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия