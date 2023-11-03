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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили более 760 солдат, четыре... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:22
2023-11-03T14:22
2023-11-03T14:53
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили более 760 солдат, четыре танка, более 50 бронемашин и автомобилей, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО", - рассказали в российском военном ведомстве.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону и отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 760 военных на Запорожском направлении