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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 03.11.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю

Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили более 760 солдат, четыре... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:22

2023-11-03T14:22

2023-11-03T14:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили более 760 солдат, четыре танка, более 50 бронемашин и автомобилей, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО", - рассказали в российском военном ведомстве.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону и отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

запорожская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область