https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907182071.html

ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.11.2023

ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отразила 20 атак штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял более 920 человек и 41 единицу... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отразила 20 атак штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял более 920 человек и 41 единицу техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 20 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Ленинское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили более 920-ти военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность