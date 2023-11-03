https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907182071.html
ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.11.2023
ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отразила 20 атак штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял более 920 человек и 41 единицу... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:20
2023-11-03T14:20
2023-11-03T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906987207_0:254:2992:1937_1920x0_80_0_0_3cea058fe322a7cbb789a4a1bd179515.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отразила 20 атак штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял более 920 человек и 41 единицу техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 20 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Ленинское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили более 920-ти военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907184344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906987207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf6dfacd3c15f2c8d5b1569dab46c8be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 920 военных на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отразила 20 атак штурмовых отрядов ВСУ, противник потерял более 920 человек и 41 единицу техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 20 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Ленинское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили более 920-ти военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий", - добавили в ведомстве.
Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники