https://ria.ru/20231103/sobaki-1907321242.html

В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках

В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках - РИА Новости, 03.11.2023

В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках

Сочинские полицейские проверяют информацию об отравлении собак у международного аэропорта Сочи, сообщили в управлении на транспорте МВД по Южному федеральному... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:41

2023-11-03T19:41

2023-11-03T19:41

происшествия

сочи

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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют информацию об отравлении собак у международного аэропорта Сочи, сообщили в управлении на транспорте МВД по Южному федеральному округу. "Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Сочи проводится проверка на основании выявленной в сети интернет публикации о предполагаемом отравлении собак на территории привокзальной площади аэропорта, а также поступившего заявления от представителя воздушной гавани о фактах неправомерного обращения с животными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231101/informatsiya-1906814071.html

сочи

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи