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В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках - РИА Новости, 03.11.2023
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19:41 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/sobaki-1907321242.html
В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках
В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках - РИА Новости, 03.11.2023
В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках
Сочинские полицейские проверяют информацию об отравлении собак у международного аэропорта Сочи, сообщили в управлении на транспорте МВД по Южному федеральному... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:41
2023-11-03T19:41
происшествия
сочи
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют информацию об отравлении собак у международного аэропорта Сочи, сообщили в управлении на транспорте МВД по Южному федеральному округу. "Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Сочи проводится проверка на основании выявленной в сети интернет публикации о предполагаемом отравлении собак на территории привокзальной площади аэропорта, а также поступившего заявления от представителя воздушной гавани о фактах неправомерного обращения с животными", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи проверят данные об отравленных у аэропорта собаках

Полиция в Сочи проверит информацию об отравленных у аэропорта собаках

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют информацию об отравлении собак у международного аэропорта Сочи, сообщили в управлении на транспорте МВД по Южному федеральному округу.
«
"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Сочи проводится проверка на основании выявленной в сети интернет публикации о предполагаемом отравлении собак на территории привокзальной площади аэропорта, а также поступившего заявления от представителя воздушной гавани о фактах неправомерного обращения с животными", - говорится в сообщении.
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