https://ria.ru/20231103/sobaki-1907138422.html
В Приамурье выписали первые штрафы за агрессию собак
В Приамурье выписали первые штрафы за агрессию собак - РИА Новости, 03.11.2023
В Приамурье выписали первые штрафы за агрессию собак
Владельцы агрессивных собак, покусавших прохожих в Приамурье, заплатят за причиненный вред здоровью первые штрафы, на рассмотрении еще около двадцати подобных... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:45
2023-11-03T11:45
2023-11-03T11:45
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Владельцы агрессивных собак, покусавших прохожих в Приамурье, заплатят за причиненный вред здоровью первые штрафы, на рассмотрении еще около двадцати подобных материалов, сообщает управление ветеринарии региона. "Первые штрафы за укусы собак заплатят их владельцы. За вред здоровью, причиненный их животными, жителям Благовещенска и Чигирей предстоит выплатить по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В обоих случаях владельцы нарушили правила выгула животных. Собаки были без поводков и намордников. Одна укусила прохожего во время прогулки, вторая - "самостоятельно" выходила из подъезда и укусила девочку, которая пыталась в него войти. Причем, животное, напавшее на ребенка, раньше никогда не проявляло признаков агрессии, рассказали специалисты. Сейчас специалисты управления ветеринарии Приамурья рассматривают еще около двух десятков подобных материалов. "Размер штрафа - минимум 10 тысяч рублей - не зависит от размера собаки. Он будет одинаковым и для владельца скандального шпица, и для хозяина крупной агрессивной собаки. Наказание предусмотрено также для случаев, когда животные наносят ущерб имуществу людей. На рассмотрении специалистов сейчас есть два инцидента, когда собаки давили кур на чужих подворьях", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов. В свою очередь, покусанные люди и те, у кого пострадало имущество, могут также подать иск в суд. Тогда дополнительно к штрафу хозяину собаки придется возместить причиненный ущерб, оплатить медицинские расходы и моральный ущерб. Общая сумма может в итоге получится значительной, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231101/izdevatelstva-1906667977.html
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происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
В Приамурье выписали первые штрафы за агрессию собак
Первые штрафы за агрессию собак назначены владельцам в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Владельцы агрессивных собак, покусавших прохожих в Приамурье, заплатят за причиненный вред здоровью первые штрафы, на рассмотрении еще около двадцати подобных материалов, сообщает управление ветеринарии региона.
"Первые штрафы за укусы собак заплатят их владельцы. За вред здоровью, причиненный их животными, жителям Благовещенска
и Чигирей предстоит выплатить по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В обоих случаях владельцы нарушили правила выгула животных. Собаки были без поводков и намордников. Одна укусила прохожего во время прогулки, вторая - "самостоятельно" выходила из подъезда и укусила девочку, которая пыталась в него войти. Причем, животное, напавшее на ребенка, раньше никогда не проявляло признаков агрессии, рассказали специалисты.
Сейчас специалисты управления ветеринарии Приамурья рассматривают еще около двух десятков подобных материалов.
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"Размер штрафа - минимум 10 тысяч рублей - не зависит от размера собаки. Он будет одинаковым и для владельца скандального шпица, и для хозяина крупной агрессивной собаки. Наказание предусмотрено также для случаев, когда животные наносят ущерб имуществу людей. На рассмотрении специалистов сейчас есть два инцидента, когда собаки давили кур на чужих подворьях", - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
В свою очередь, покусанные люди и те, у кого пострадало имущество, могут также подать иск в суд. Тогда дополнительно к штрафу хозяину собаки придется возместить причиненный ущерб, оплатить медицинские расходы и моральный ущерб. Общая сумма может в итоге получится значительной, уточнили в ведомстве.