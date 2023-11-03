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Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.11.2023
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:39
2023-11-03T11:39
2023-11-03T11:39
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. "Я об этом скажу очень скоро", - сказал политик РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. Выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.
https://ria.ru/20231031/gd-1906375303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента
Слуцкий пообещал очень скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.
"Я об этом скажу очень скоро", - сказал политик РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова