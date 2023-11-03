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Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.11.2023
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11:39 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/slutskiy-1907135868.html
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.11.2023
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:39
2023-11-03T11:39
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. "Я об этом скажу очень скоро", - сказал политик РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. Выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента

Слуцкий пообещал очень скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.
"Я об этом скажу очень скоро", - сказал политик РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова
31 октября, 11:37
 
ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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