https://ria.ru/20231103/slutskiy-1907135868.html

Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента

Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.11.2023

Слуцкий пообещал скоро объявить, будет ли участвовать в выборах президента

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:39

2023-11-03T11:39

2023-11-03T11:39

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что "очень скоро" расскажет, будет ли участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. "Я об этом скажу очень скоро", - сказал политик РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. Выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.

https://ria.ru/20231031/gd-1906375303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, леонид слуцкий (политик)