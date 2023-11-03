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В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/skhron-1907310564.html
В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 03.11.2023
В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в селе Степное ДНР, сообщило региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:42
2023-11-03T18:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ак-74
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в селе Степное ДНР, сообщило региональное управление ФСБ России. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа в н.п. Степное (ДНР) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенный для совершения диверсий со стороны ВСУ. Изъятое вооружение и боеприпасы переданы для использования в подразделения министерства обороны Российской Федерации", - сказали в ведомстве. В тайнике находилось: гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата АК-74, 20 гранат Ф-1, 12 пакетов со взрывчатым веществом, более 3000 патронов к огнестрельному оружию, поддельные документы российского и украинского образцов.
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вооруженные силы украины, ак-74, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, АК-74, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика
В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

ФСБ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в селе Степное в ДНР

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в селе Степное ДНР, сообщило региональное управление ФСБ России.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа в н.п. Степное (ДНР) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенный для совершения диверсий со стороны ВСУ. Изъятое вооружение и боеприпасы переданы для использования в подразделения министерства обороны Российской Федерации", - сказали в ведомстве.
В тайнике находилось: гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата АК-74, 20 гранат Ф-1, 12 пакетов со взрывчатым веществом, более 3000 патронов к огнестрельному оружию, поддельные документы российского и украинского образцов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАК-74Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная Республика
 
 
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