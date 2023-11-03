https://ria.ru/20231103/skhron-1907310564.html

В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 03.11.2023

В селе Степное в ДНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в селе Степное ДНР, сообщило региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:42

2023-11-03T18:42

2023-11-03T18:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ак-74

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в селе Степное ДНР, сообщило региональное управление ФСБ России. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа в н.п. Степное (ДНР) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенный для совершения диверсий со стороны ВСУ. Изъятое вооружение и боеприпасы переданы для использования в подразделения министерства обороны Российской Федерации", - сказали в ведомстве. В тайнике находилось: гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата АК-74, 20 гранат Ф-1, 12 пакетов со взрывчатым веществом, более 3000 патронов к огнестрельному оружию, поддельные документы российского и украинского образцов.

донецкая народная республика

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, ак-74, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика