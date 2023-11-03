https://ria.ru/20231103/shkola-1907159279.html

Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта

Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта - РИА Новости, 03.11.2023

Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта

Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:53

2023-11-03T12:53

2023-11-03T12:53

липецкая область

игорь артамонов

строительство

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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, работы уже ведутся, готовность объекта оценивается в 28%. Возведение стен, подведение коммуникаций и внутреннюю отделку подрядчик ведет параллельно. Стены у здания уже возведены до уровня четвертого этажа, а на первом и втором завершены штукатурные работы, прокладываются внутренние инженерные сети. Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. В учреждении будут медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем. Кроме того, в новой школе обустроят тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. "Новая школа в Лебедяни будет одной из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231103/tekhnologii-1907120191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство