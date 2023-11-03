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Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта - РИА Новости, 03.11.2023
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Липецкая область
 
12:53 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/shkola-1907159279.html
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта - РИА Новости, 03.11.2023
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта
Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:53
2023-11-03T12:53
липецкая область
игорь артамонов
строительство
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, работы уже ведутся, готовность объекта оценивается в 28%. Возведение стен, подведение коммуникаций и внутреннюю отделку подрядчик ведет параллельно. Стены у здания уже возведены до уровня четвертого этажа, а на первом и втором завершены штукатурные работы, прокладываются внутренние инженерные сети. Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. В учреждении будут медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем. Кроме того, в новой школе обустроят тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. "Новая школа в Лебедяни будет одной из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231103/tekhnologii-1907120191.html
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игорь артамонов, строительство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Строительство

Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиНовая школа появится в Липецком райцентре в рамках нацпроекта
Новая школа появится в Липецком райцентре в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Новая школа появится в Липецком райцентре в рамках нацпроекта
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, готовность объекта оценивается в 28%. Возведение стен, подведение коммуникаций и внутреннюю отделку подрядчик ведет параллельно. Стены у здания уже возведены до уровня четвертого этажа, а на первом и втором завершены штукатурные работы, прокладываются внутренние инженерные сети.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Центр компетенций в сфере цифровых технологий появится в Липецкой области
Вчера, 10:59
Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. В учреждении будут медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем. Кроме того, в новой школе обустроят тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования.
"Новая школа в Лебедяни будет одной из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСтроительство
 
 
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