https://ria.ru/20231103/shkola-1907159279.html
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта - РИА Новости, 03.11.2023
Новая школа появится в липецком райцентре в рамках нацпроекта
Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:53
2023-11-03T12:53
2023-11-03T12:53
липецкая область
игорь артамонов
строительство
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, работы уже ведутся, готовность объекта оценивается в 28%. Возведение стен, подведение коммуникаций и внутреннюю отделку подрядчик ведет параллельно. Стены у здания уже возведены до уровня четвертого этажа, а на первом и втором завершены штукатурные работы, прокладываются внутренние инженерные сети. Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. В учреждении будут медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем. Кроме того, в новой школе обустроят тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. "Новая школа в Лебедяни будет одной из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231103/tekhnologii-1907120191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, строительство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Строительство
ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Школа на 1224 места появится в городе Лебедянь Липецкой области благодаря нацпроекту "Образование", федеральному проекту "Современная школа", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, готовность объекта оценивается в 28%. Возведение стен, подведение коммуникаций и внутреннюю отделку подрядчик ведет параллельно. Стены у здания уже возведены до уровня четвертого этажа, а на первом и втором завершены штукатурные работы, прокладываются внутренние инженерные сети.
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Артамонов отметил, что школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. В учреждении будут медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем. Кроме того, в новой школе обустроят тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования.
"Новая школа в Лебедяни будет одной из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов", – сказал Артамонов
.