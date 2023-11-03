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Ученые нашли сходство между человеком и шимпанзе в области военной тактики - РИА Новости, 03.11.2023
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01:19 03.11.2023 (обновлено: 01:22 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/shimpanze-1907077855.html
Ученые нашли сходство между человеком и шимпанзе в области военной тактики
Ученые нашли сходство между человеком и шимпанзе в области военной тактики - РИА Новости, 03.11.2023
Ученые нашли сходство между человеком и шимпанзе в области военной тактики
Шимпанзе, как и люди, используют высоты ландшафта, чтобы получить тактическое преимущество в территориальных конфликтах, говорится в исследовании,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T01:19
2023-11-03T01:22
plos biology
кембриджский университет
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шимпанзе, как и люди, используют высоты ландшафта, чтобы получить тактическое преимущество в территориальных конфликтах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology. Исследование поведения двух соседних групп шимпанзе проводилось в Национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре. Как отмечают ученые, тактические боевые действия считаются одним из факторов эволюции человеческого познания. Одной из таких тактик является использование высот в территориальных конфликтах. Этот прием является одной из самых древних военных тактик в истории человечества. До сих пор считалось, что эта тактика свойственна только человеку. Ученые проследили за тем, как шимпанзе перемещались по контролируемой ими местности, а также по районам, где между ними периодически происходили конфликты. Они обнаружили, что шимпанзе в два раза чаще поднимались на высокие точки, когда направлялись к границам конкурирующей группы, чем во время похода вглубь собственной территории. "Шимпанзе поднимаются на холм, останавливаются там и, основываясь на собранной информации, либо идут дальше, либо отступают. Возвышенность позволяет им получать информацию о своих соседях, особенно об их количестве и о том, как далеко они находятся", - сказал газете Guardian Сильвен Лемуан, приматолог из Кембриджского университета и ведущий автор исследования. Находясь на возвышенности, шимпанзе ведут себя тихо, не занимаясь добычей пищи и не выполняя других привычных действий. Эти факты позволяют предположить, что шимпанзе находились на возвышенности исключительно для того, чтобы выяснить местонахождение других конкурирующих групп, прежде чем отправиться на их территорию. Полученные результаты подтверждают идею о том, что использование высоты группами шимпанзе способствует сбору информации о соперниках и проведению соответствующих тактических маневров, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231102/nauka-1906848323.html
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plos biology, кембриджский университет
PLoS Biology, Кембриджский университет
Ученые нашли сходство между человеком и шимпанзе в области военной тактики

PLOS Biology: шимпанзе, как и люди, используют высоты в ходе войн за территорию

© AP Photo / Thanassis StavrakisШимпанзе в Афинском зоопарке Attica Zoological Park
Шимпанзе в Афинском зоопарке Attica Zoological Park - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Шимпанзе в Афинском зоопарке Attica Zoological Park. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шимпанзе, как и люди, используют высоты ландшафта, чтобы получить тактическое преимущество в территориальных конфликтах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology.
Исследование поведения двух соседних групп шимпанзе проводилось в Национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре. Как отмечают ученые, тактические боевые действия считаются одним из факторов эволюции человеческого познания. Одной из таких тактик является использование высот в территориальных конфликтах.
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Этот прием является одной из самых древних военных тактик в истории человечества. До сих пор считалось, что эта тактика свойственна только человеку. Ученые проследили за тем, как шимпанзе перемещались по контролируемой ими местности, а также по районам, где между ними периодически происходили конфликты. Они обнаружили, что шимпанзе в два раза чаще поднимались на высокие точки, когда направлялись к границам конкурирующей группы, чем во время похода вглубь собственной территории.
«
"Шимпанзе поднимаются на холм, останавливаются там и, основываясь на собранной информации, либо идут дальше, либо отступают. Возвышенность позволяет им получать информацию о своих соседях, особенно об их количестве и о том, как далеко они находятся", - сказал газете Guardian Сильвен Лемуан, приматолог из Кембриджского университета и ведущий автор исследования.
Находясь на возвышенности, шимпанзе ведут себя тихо, не занимаясь добычей пищи и не выполняя других привычных действий. Эти факты позволяют предположить, что шимпанзе находились на возвышенности исключительно для того, чтобы выяснить местонахождение других конкурирующих групп, прежде чем отправиться на их территорию.
Полученные результаты подтверждают идею о том, что использование высоты группами шимпанзе способствует сбору информации о соперниках и проведению соответствующих тактических маневров, говорится в исследовании.
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