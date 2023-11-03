https://ria.ru/20231103/shebekino-1907178600.html

В белгородском Шебекино при обстреле ранены три человека

В белгородском Шебекино при обстреле ранены три человека - РИА Новости, 03.11.2023

В белгородском Шебекино при обстреле ранены три человека

Три человека получили ранения при обстреле со стороны Украины города Шебекино, снаряды попали по одному из промышленных предприятий, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:09

2023-11-03T14:09

2023-11-03T14:14

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 ноя – РИА Новости. Три человека получили ранения при обстреле со стороны Украины города Шебекино, снаряды попали по одному из промышленных предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте", - написал губернатор.Он добавил, что повреждения зафиксированы в одном из технических помещений, но обследование территории продолжается. Оперативные и аварийные службы работают на месте, уточнил глава области.Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия