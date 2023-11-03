https://ria.ru/20231103/shabutdinov-1907253811.html

Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело

Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело - РИА Новости, 03.11.2023

Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело

Управление МВД по московскому ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера, об этом говорится в публикации на сайте... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:16

2023-11-03T16:16

2023-11-03T17:01

аяз шабутдинов

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Управление МВД по московскому ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера, об этом говорится в публикации на сайте "МВД Медиа"."Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера", — сообщили в министерстве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Аязе Шабутдинове.Как утверждается, следствие предварительно установило, что он вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, "обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Компании, используя методы агрессивного продвижения своих услуг, предлагали клиентам образовательные программы, тренинги и вебинары, "которые якобы способны начать успешный бизнес", говорится в пресс-релизе ведомства."В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", — заявила официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.Максимальная санкция по 159-й статье УК ("Мошенничество") предусматривает десять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html

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Кадры задержания блогера Аяза Шабутдинова Кадры задержания блогера Аяза Шабутдинова 2023-11-03T16:16 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аяз шабутдинов, россия, происшествия, москва