https://ria.ru/20231103/shabutdinov-1907253811.html
Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело
Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело - РИА Новости, 03.11.2023
Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело
Управление МВД по московскому ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера, об этом говорится в публикации на сайте... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:16
2023-11-03T16:16
2023-11-03T17:01
аяз шабутдинов
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Управление МВД по московскому ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера, об этом говорится в публикации на сайте "МВД Медиа"."Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера", — сообщили в министерстве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Аязе Шабутдинове.Как утверждается, следствие предварительно установило, что он вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, "обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Компании, используя методы агрессивного продвижения своих услуг, предлагали клиентам образовательные программы, тренинги и вебинары, "которые якобы способны начать успешный бизнес", говорится в пресс-релизе ведомства."В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", — заявила официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.Максимальная санкция по 159-й статье УК ("Мошенничество") предусматривает десять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html
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Кадры задержания блогера Аяза Шабутдинова
Кадры задержания блогера Аяза Шабутдинова
2023-11-03T16:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аяз шабутдинов, россия, происшествия, москва
Аяз Шабутдинов, Россия, Происшествия, Москва
Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело
Против блогера Аяза Шабутдинова завели уголовное дело о мошенничестве
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Управление МВД по московскому ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера, об этом говорится в публикации на сайте
"МВД Медиа".
"Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из УВД по ЦАО
ГУ МВД России по Москве
и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области
пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера", — сообщили в министерстве.
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Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Аязе Шабутдинове.
Как утверждается, следствие предварительно установило, что он вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, "обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Компании, используя методы агрессивного продвижения своих услуг, предлагали клиентам образовательные программы, тренинги и вебинары, "которые якобы способны начать успешный бизнес", говорится в пресс-релизе ведомства.
«
"В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", — заявила официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.
Максимальная санкция по 159-й статье УК ("Мошенничество") предусматривает десять лет лишения свободы.
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