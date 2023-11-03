https://ria.ru/20231103/serbiya-1907261988.html

Глава сербской контрразведки подал в отставку

Глава сербской контрразведки подал в отставку - РИА Новости, 03.11.2023

Глава сербской контрразведки подал в отставку

Глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:30

2023-11-03T16:30

2023-11-03T17:09

сербия

сша

в мире

евросоюз

александр вулин

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в официальном сообщении."США и ЕС требуют моей головы, как условия для невведения санкций против Сербии. Я не являюсь причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир, но не хочу позволить себе стать поводом для принуждения и давления на Сербию и сербский мир. Поэтому подаю в неотзываемую отставку с поста директора БИА", - говорится в официальном сообщении.По словам Вулина, президент Сербии Александр Вучич и страна сейчас сталкиваются с давлением и угрозами, которые можно сравнить только с "австро-венгерским ультиматумом 1914 года"."От нас требуют, чтобы мы признали Косово, бросили Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины - ред.) и ввели санкции в отношении РФ, перестали быть суверенной страной и нацией. Если бы мы согласились на это и выполнили, следующими требованиями стали бы изгнание китайских инвестиций, безусловная технологическая и экономическая зависимость от Запада, как и продолжение политической и территориальной дезинтеграции Сербии и принятие западных ценностей, в которых нет места для традиционной семьи и нации, и для социальной справедливости", - цитирует ведомство Вулина.Он отметил, что введенные против него санкции - доказательство его упорной борьбы за единство сербов, но введение санкций против Сербии при его сохранении на посту директора БИА "стало бы доказательством моего эгоизма"."Моя отставка не изменит политики США и ЕС в отношении Сербии, но замедлит новые требования и шантаж. Санкций против России они не получили, сербского признания Косово не получили, только одну сербскую голову. Отказываюсь из-за какого-либо поста стать частью антироссийской и антисербской истерии, отказываюсь перестать заботиться о Республике Сербской (БиГ) и ее сохранении, и перестать верить в неминуемое объединение всех сербов и создание сербского мира, не отступлюсь от политики военного нейтралитета и братства с Россией и КНР", - подчеркнул подавший в отставку глава спецслужбы и поблагодарил президента Вучича за возможность защищать сербов и Сербию.Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.

https://ria.ru/20230907/vuchich-1894773493.html

https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888288272.html

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сербия, сша, в мире, евросоюз, александр вулин, александр вучич