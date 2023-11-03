https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907260106.html

Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими

Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими - РИА Новости, 03.11.2023

Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х назвал введенные против России санкции "идиотскими" и призвал их... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:26

2023-11-03T16:26

2023-11-03T16:26

в мире

россия

франция

украина

филипп (король бельгии)

брюно ле мэр

владимир путин

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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х назвал введенные против России санкции "идиотскими" и призвал их отменить. "Несмотря на войну на Украине и антироссийские санкции, "импорт Францией российского газа вырос на 40% в 2023 году" …Покончим с лицемерием и прекратим эти идиотские санкции!" - написал политик.В своем посте Филиппо высмеял министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который, по его словам, ранее обещал "поставить российскую экономику на колени". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907177150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, франция, украина, филипп (король бельгии), брюно ле мэр, владимир путин