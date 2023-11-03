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Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими - РИА Новости, 03.11.2023
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16:26 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907260106.html
Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими
Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими - РИА Новости, 03.11.2023
Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х назвал введенные против России санкции "идиотскими" и призвал их... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:26
2023-11-03T16:26
в мире
россия
франция
украина
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брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х назвал введенные против России санкции "идиотскими" и призвал их отменить. "Несмотря на войну на Украине и антироссийские санкции, "импорт Францией российского газа вырос на 40% в 2023 году" …Покончим с лицемерием и прекратим эти идиотские санкции!" - написал политик.В своем посте Филиппо высмеял министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который, по его словам, ранее обещал "поставить российскую экономику на колени". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, франция, украина, филипп (король бельгии), брюно ле мэр, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Украина, Филипп (король Бельгии), Брюно Ле Мэр, Владимир Путин
Лидер французской партии назвал антироссийские санкции идиотскими

Лидер французской партии "Патриоты" призвал отменить антироссийские санкции

© AP Photo / Laurent CiprianiЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо . Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х назвал введенные против России санкции "идиотскими" и призвал их отменить.
«
"Несмотря на войну на Украине и антироссийские санкции, "импорт Францией российского газа вырос на 40% в 2023 году" …Покончим с лицемерием и прекратим эти идиотские санкции!" - написал политик.
В своем посте Филиппо высмеял министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который, по его словам, ранее обещал "поставить российскую экономику на колени".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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