https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907194913.html

Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты

Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты - РИА Новости, 03.11.2023

Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты

"Противник" оценивает то, что делают члены Общественной палаты (ОП) РФ для страны, раз они находятся в санкционных списках, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:01

2023-11-03T15:01

2023-11-03T15:12

россия

якутск

владимир путин

санкции в отношении россии

воронеж

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Противник" оценивает то, что делают члены Общественной палаты (ОП) РФ для страны, раз они находятся в санкционных списках, заявил президент России Владимир Путин"Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит. Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями - это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Хочу вас за это поблагодарить", – сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".По его словам, в работе членов ОП РФ происходит много вещей, которые на первый взгляд являются формальными, но имеют большое значение. Например, работа с президентскими грантами по различным направлениям."Если объединить то, что было сделано непосредственно по линии государства и то, что различные общественные организации привлекли для реализации своих проектов - это 125 миллиардов рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 миллионов граждан страны. Это то, что востребовано, то, что люди видят, чувствуют, и то, что нужно сегодня для нашего общества", – добавил Путин.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.

https://ria.ru/20231103/zavoevateli-1907195287.html

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якутск

воронеж

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россия, якутск, владимир путин, санкции в отношении россии, воронеж