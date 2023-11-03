https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907194913.html
Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты
Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты - РИА Новости, 03.11.2023
Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты
"Противник" оценивает то, что делают члены Общественной палаты (ОП) РФ для страны, раз они находятся в санкционных списках, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:12
россия
якутск
владимир путин
санкции в отношении россии
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Противник" оценивает то, что делают члены Общественной палаты (ОП) РФ для страны, раз они находятся в санкционных списках, заявил президент России Владимир Путин"Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит. Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями - это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Хочу вас за это поблагодарить", – сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".По его словам, в работе членов ОП РФ происходит много вещей, которые на первый взгляд являются формальными, но имеют большое значение. Например, работа с президентскими грантами по различным направлениям."Если объединить то, что было сделано непосредственно по линии государства и то, что различные общественные организации привлекли для реализации своих проектов - это 125 миллиардов рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 миллионов граждан страны. Это то, что востребовано, то, что люди видят, чувствуют, и то, что нужно сегодня для нашего общества", – добавил Путин.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
https://ria.ru/20231103/zavoevateli-1907195287.html
россия
якутск
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутск, владимир путин, санкции в отношении россии, воронеж
Россия, Якутск, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Воронеж
Путин прокомментировал санкции Запада против членов Общественной палаты
Путин: противник оценивает то, что члены ОП делают для России
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Противник" оценивает то, что делают члены Общественной палаты (ОП) РФ для страны, раз они находятся в санкционных списках, заявил президент России Владимир Путин
«
"Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит. Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями - это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Хочу вас за это поблагодарить", – сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
По его словам, в работе членов ОП РФ происходит много вещей, которые на первый взгляд являются формальными, но имеют большое значение. Например, работа с президентскими грантами по различным направлениям.
"Если объединить то, что было сделано непосредственно по линии государства и то, что различные общественные организации привлекли для реализации своих проектов - это 125 миллиардов рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 миллионов граждан страны. Это то, что востребовано, то, что люди видят, чувствуют, и то, что нужно сегодня для нашего общества", – добавил Путин.
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске
, Воронеже
, Самаре
и Вологде
. Итоговый форум в Москве
завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Путин напомнил, как западные завоеватели хотели лишить Россию языка