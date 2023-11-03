https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907123800.html
МИД прокомментировал введение США новых санкций против России
МИД прокомментировал введение США новых санкций против России - РИА Новости, 03.11.2023
МИД прокомментировал введение США новых санкций против России
Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:11
2023-11-03T11:11
2023-11-03T11:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(Это - ред.) продолжение политики по нанесению, как они это формулируют, нам стратегического поражения. Каждый год что-нибудь новое придумывается ими: то сдерживание, то ещё что-то, сейчас - стратегическое поражение. Не дождутся", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон расширил санкционный список против Москвы. Уточняется, что в перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, США, Мария Захарова
МИД прокомментировал введение США новых санкций против России
МИД назвал санкции США продолжением политики нанесения стратегического поражения