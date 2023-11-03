https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907123800.html

МИД прокомментировал введение США новых санкций против России

МИД прокомментировал введение США новых санкций против России - РИА Новости, 03.11.2023

МИД прокомментировал введение США новых санкций против России

Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:11

2023-11-03T11:11

2023-11-03T11:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

мария захарова

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(Это - ред.) продолжение политики по нанесению, как они это формулируют, нам стратегического поражения. Каждый год что-нибудь новое придумывается ими: то сдерживание, то ещё что-то, сейчас - стратегическое поражение. Не дождутся", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон расширил санкционный список против Москвы. Уточняется, что в перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.

https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, мария захарова