Рейтинг@Mail.ru
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/samolet-1907315349.html
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом - РИА Новости, 03.11.2023
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом
Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:00
2023-11-03T19:00
в мире
оттава
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое взаимодействие небезопасным. "Вертолет не получил повреждений, но эту ситуацию признали небезопасной. Взаимодействие происходило в международном воздушном пространстве", - сообщил журналистам Блэр. По его словам, китайский боевой самолет выпустил тепловые снаряды, используемые для защиты техники от прямого попадания самонаводящихся ракет, рядом с канадским вертолетом. Инцидент произошел в воскресенье, отметил Блэр.
https://ria.ru/20230514/samolety-1871707794.html
оттава
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оттава, канада
В мире, Оттава, Канада
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом

Глава МО Блэр: самолет КНР выпустил тепловые снаряды вблизи канадского вертолета

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое взаимодействие небезопасным.
"Вертолет не получил повреждений, но эту ситуацию признали небезопасной. Взаимодействие происходило в международном воздушном пространстве", - сообщил журналистам Блэр.
По его словам, китайский боевой самолет выпустил тепловые снаряды, используемые для защиты техники от прямого попадания самонаводящихся ракет, рядом с канадским вертолетом.
Инцидент произошел в воскресенье, отметил Блэр.
Самолет-заправщик Ил-78 - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов у Аляски
14 мая, 22:17
 
В миреОттаваКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала