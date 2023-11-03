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Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом - РИА Новости, 03.11.2023
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом
Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:00
2023-11-03T19:00
2023-11-03T19:00
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое взаимодействие небезопасным. "Вертолет не получил повреждений, но эту ситуацию признали небезопасной. Взаимодействие происходило в международном воздушном пространстве", - сообщил журналистам Блэр. По его словам, китайский боевой самолет выпустил тепловые снаряды, используемые для защиты техники от прямого попадания самонаводящихся ракет, рядом с канадским вертолетом. Инцидент произошел в воскресенье, отметил Блэр.
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в мире, оттава, канада
Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом
Глава МО Блэр: самолет КНР выпустил тепловые снаряды вблизи канадского вертолета
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое взаимодействие небезопасным.
"Вертолет не получил повреждений, но эту ситуацию признали небезопасной. Взаимодействие происходило в международном воздушном пространстве", - сообщил журналистам Блэр.
По его словам, китайский боевой самолет выпустил тепловые снаряды, используемые для защиты техники от прямого попадания самонаводящихся ракет, рядом с канадским вертолетом.
Инцидент произошел в воскресенье, отметил Блэр.
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