https://ria.ru/20231103/samolet-1907315349.html

Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом

Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом - РИА Новости, 03.11.2023

Оттава обвинила Пекин в небезопасной ситуации с канадским вертолетом

Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:00

2023-11-03T19:00

2023-11-03T19:00

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский боевой самолет выпустил "вспышки" рядом с канадским вертолетом над международными водами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, назвав такое взаимодействие небезопасным. "Вертолет не получил повреждений, но эту ситуацию признали небезопасной. Взаимодействие происходило в международном воздушном пространстве", - сообщил журналистам Блэр. По его словам, китайский боевой самолет выпустил тепловые снаряды, используемые для защиты техники от прямого попадания самонаводящихся ракет, рядом с канадским вертолетом. Инцидент произошел в воскресенье, отметил Блэр.

https://ria.ru/20230514/samolety-1871707794.html

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