https://ria.ru/20231103/rossiya-1907306252.html

Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия"

Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023

Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия"

Президент РФ Владимир Путин и все члены руководства неоднократно побывают на выставке "Россия" на ВДНХ, эта выставка способна возбудить интерес к стране, заявил РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:30

2023-11-03T18:30

2023-11-03T18:50

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и все члены руководства неоднократно побывают на выставке "Россия" на ВДНХ, эта выставка способна возбудить интерес к стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очень интересна сама по себе идея. Это с одной стороны реинкарнация ВДНХ… с другой стороны, это сделано по-новому… Это все в новом виде, с новыми технологиями, по-новому рассказ о нашей стране. Мы все очень любим нашу страну, но мы ее до конца не знаем. Тем более ее не знают наши молодые ребята. Но такая выставка… способна возбудить интерес в человеке, побудить его, чтобы он больше узнавал о нашей огромной стране", - сказал Песков.Он отметил высочайшее качество организации мероприятия."Конечно, и президент, и я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают", - сказал он в эфире "Первого канала".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html

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выставка-форум "россия", владимир путин, россия