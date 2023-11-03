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Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:30 03.11.2023 (обновлено: 18:50 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907306252.html
Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия"
Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия"
Президент РФ Владимир Путин и все члены руководства неоднократно побывают на выставке "Россия" на ВДНХ, эта выставка способна возбудить интерес к стране, заявил РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:30
2023-11-03T18:50
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и все члены руководства неоднократно побывают на выставке "Россия" на ВДНХ, эта выставка способна возбудить интерес к стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очень интересна сама по себе идея. Это с одной стороны реинкарнация ВДНХ… с другой стороны, это сделано по-новому… Это все в новом виде, с новыми технологиями, по-новому рассказ о нашей стране. Мы все очень любим нашу страну, но мы ее до конца не знаем. Тем более ее не знают наши молодые ребята. Но такая выставка… способна возбудить интерес в человеке, побудить его, чтобы он больше узнавал о нашей огромной стране", - сказал Песков.Он отметил высочайшее качество организации мероприятия."Конечно, и президент, и я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают", - сказал он в эфире "Первого канала".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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выставка-форум "россия", владимир путин, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Россия
Песков: Путин и члены руководства побывают на выставке "Россия"

Песков: Путин и члены руководства неоднократно побывают на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и все члены руководства неоднократно побывают на выставке "Россия" на ВДНХ, эта выставка способна возбудить интерес к стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очень интересна сама по себе идея. Это с одной стороны реинкарнация ВДНХ… с другой стороны, это сделано по-новому… Это все в новом виде, с новыми технологиями, по-новому рассказ о нашей стране. Мы все очень любим нашу страну, но мы ее до конца не знаем. Тем более ее не знают наши молодые ребята. Но такая выставка… способна возбудить интерес в человеке, побудить его, чтобы он больше узнавал о нашей огромной стране", - сказал Песков.
Он отметил высочайшее качество организации мероприятия.
"Конечно, и президент, и я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают", - сказал он в эфире "Первого канала".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Стенды различных субъектов РФ в павильоне Центральный перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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