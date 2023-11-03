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Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907173392.html
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2023
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров
Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:47
2023-11-03T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я подтвердил наши принципиальные подходы к урегулированию конфликта (на Украине). Они хорошо известны, однако мы не видим никакой политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и по-настоящему справедливому миру. Наши подходы к тому, чтобы такой мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности РФ и интересов тех граждан, которые живут на территориях и жили там столетиями, хорошо известны", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров

Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я подтвердил наши принципиальные подходы к урегулированию конфликта (на Украине). Они хорошо известны, однако мы не видим никакой политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и по-настоящему справедливому миру. Наши подходы к тому, чтобы такой мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности РФ и интересов тех граждан, которые живут на территориях и жили там столетиями, хорошо известны", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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