https://ria.ru/20231103/rossiya-1907173392.html
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2023
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров
Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:47
2023-11-03T13:47
2023-11-03T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я подтвердил наши принципиальные подходы к урегулированию конфликта (на Украине). Они хорошо известны, однако мы не видим никакой политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и по-настоящему справедливому миру. Наши подходы к тому, чтобы такой мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности РФ и интересов тех граждан, которые живут на территориях и жили там столетиями, хорошо известны", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров
Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру