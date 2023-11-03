https://ria.ru/20231103/rossiya-1907173392.html

Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров

Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2023

Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров

Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:47

2023-11-03T13:47

2023-11-03T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я подтвердил наши принципиальные подходы к урегулированию конфликта (на Украине). Они хорошо известны, однако мы не видим никакой политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и по-настоящему справедливому миру. Наши подходы к тому, чтобы такой мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности РФ и интересов тех граждан, которые живут на территориях и жили там столетиями, хорошо известны", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр