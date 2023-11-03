https://ria.ru/20231103/rossiya-1907116553.html
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук
Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:47
2023-11-03T10:47
2023-11-03T10:47
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САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя - РИА Новости. Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Двадцать восемь программ завершаются, мы думаем, что будет продолжение", - рассказал Оверчук журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума о взаимодействии двух сторон. Он также сказал, что "буквально вчера встречались" с первым заместителем правительства Белоруссии Николаем Снопковым, обсуждалось сотрудничество стран, планы на 2024-2026 годы. "Что Белоруссия сегодня уверенно развивается, несмотря на то, что колоссальное давление кто-то там оказывает, - это наша общая заслуга", - заключил он.
https://ria.ru/20231102/mezentsev-1906852565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, алексей оверчук, николай снопков, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Алексей Оверчук, Николай Снопков, В мире
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук
Оверчук: Россия думает, что действие 28 союзных программ продолжится
САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя - РИА Новости. Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Двадцать восемь программ завершаются, мы думаем, что будет продолжение", - рассказал Оверчук журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума о взаимодействии двух сторон.
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Он также сказал, что "буквально вчера встречались" с первым заместителем правительства Белоруссии Николаем Снопковым
, обсуждалось сотрудничество стран, планы на 2024-2026 годы.
"Что Белоруссия сегодня уверенно развивается, несмотря на то, что колоссальное давление кто-то там оказывает, - это наша общая заслуга", - заключил он.
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