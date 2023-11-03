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Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023
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Союзное государство
 
10:47 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907116553.html
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук
Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:47
2023-11-03T10:47
союзное государство
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алексей оверчук
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САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя - РИА Новости. Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Двадцать восемь программ завершаются, мы думаем, что будет продолжение", - рассказал Оверчук журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума о взаимодействии двух сторон. Он также сказал, что "буквально вчера встречались" с первым заместителем правительства Белоруссии Николаем Снопковым, обсуждалось сотрудничество стран, планы на 2024-2026 годы. "Что Белоруссия сегодня уверенно развивается, несмотря на то, что колоссальное давление кто-то там оказывает, - это наша общая заслуга", - заключил он.
https://ria.ru/20231102/mezentsev-1906852565.html
https://ria.ru/20231101/putin-1906677132.html
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россия, белоруссия, алексей оверчук, николай снопков, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Алексей Оверчук, Николай Снопков, В мире
Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук

Оверчук: Россия думает, что действие 28 союзных программ продолжится

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя - РИА Новости. Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Двадцать восемь программ завершаются, мы думаем, что будет продолжение", - рассказал Оверчук журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума о взаимодействии двух сторон.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции
2 ноября, 09:42
Он также сказал, что "буквально вчера встречались" с первым заместителем правительства Белоруссии Николаем Снопковым, обсуждалось сотрудничество стран, планы на 2024-2026 годы.
"Что Белоруссия сегодня уверенно развивается, несмотря на то, что колоссальное давление кто-то там оказывает, - это наша общая заслуга", - заключил он.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияАлексей ОверчукНиколай СнопковВ мире
 
 
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