https://ria.ru/20231103/rossiya-1907116553.html

Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук

Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023

Россия думает, что действие союзных программ продолжится, заявил Оверчук

Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:47

2023-11-03T10:47

2023-11-03T10:47

союзное государство

россия

белоруссия

алексей оверчук

николай снопков

в мире

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САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя - РИА Новости. Россия думает, что 28 союзных программ России и Белоруссии, направленных на укрепление интеграции двух стран, продолжат свое действие, сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Двадцать восемь программ завершаются, мы думаем, что будет продолжение", - рассказал Оверчук журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума о взаимодействии двух сторон. Он также сказал, что "буквально вчера встречались" с первым заместителем правительства Белоруссии Николаем Снопковым, обсуждалось сотрудничество стран, планы на 2024-2026 годы. "Что Белоруссия сегодня уверенно развивается, несмотря на то, что колоссальное давление кто-то там оказывает, - это наша общая заслуга", - заключил он.

https://ria.ru/20231102/mezentsev-1906852565.html

https://ria.ru/20231101/putin-1906677132.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, алексей оверчук, николай снопков, в мире