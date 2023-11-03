https://ria.ru/20231103/rosselkhoznadzor-1907191565.html

Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ

Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ - РИА Новости, 03.11.2023

Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ

Россельхознадзор провел переговоры с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России, выразив обеспокоенность неоднократным выявлением вредителя,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:51

2023-11-03T14:51

2023-11-03T15:03

россия

оаэ

вьетнам

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор провел переговоры с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России, выразив обеспокоенность неоднократным выявлением вредителя, мухи-горбатки, в партиях табачного сырья, сообщает российское ведомство. Россельхознадзор указывает, что начальник управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества службы Наталья Соловьева в формате видеоконференции провела совещание с первым секретарем посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмедом Хасаном Аль-Шеххи. "Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с неоднократным выявлением в 2023 году карантинного для стран-членов ЕАЭC объекта многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в партиях табачного сырья, поступающих из ОАЭ", - говорится в сообщении. Служба также проинформировала карантинную организацию ОАЭ обо всех выявленных фактах, попросив провести расследования и принять защитные меры. По информации посольства ОАЭ, сейчас компетентным ведомством государства рассматриваются нотификации, полученные от российской службы, а сам ответ будет направлен в ближайшее время. Кроме того, представитель посольства отметил, что будет координировать этот вопрос совместно с министерством экологии ОАЭ. Многоядная муха-горбатка - универсальный вредитель запасов, обладающий высокой плодовитостью. Личинки вредителя вызывают миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Насекомое является переносчиком холеры, чумы пчел, а в антропогенных условиях при длительном складском хранении заражает многие продукты питания, наносит существенный вред грибным плантациям. Россельхознадзор в течение года сообщал о нескольких случаях обнаружения этого вредителя в продукции, поставляемой в РФ - например, в чайном сырье из Вьетнама, в бананах из Эквадора и в табачном сырье, в том числе из Индии. В конце сентября ведомство сообщало, что с начала года зафиксировало 217 случаев обнаружения этого опасного объекта в импортной табачной продукции, в 30 раз больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20231017/aktsizy-1903386958.html

https://ria.ru/20231011/tabak-1901989170.html

https://ria.ru/20230922/eksport-1898063096.html

россия

оаэ

вьетнам

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россия, оаэ, вьетнам, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)