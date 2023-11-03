https://ria.ru/20231103/rosselkhoznadzor-1907191565.html
Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ
Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ - РИА Новости, 03.11.2023
Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ
Россельхознадзор провел переговоры с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России, выразив обеспокоенность неоднократным выявлением вредителя,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:51
2023-11-03T14:51
2023-11-03T15:03
россия
оаэ
вьетнам
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_0:287:3076:2017_1920x0_80_0_0_f9eb9ba0524db3c1956c026a9d14570d.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор провел переговоры с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России, выразив обеспокоенность неоднократным выявлением вредителя, мухи-горбатки, в партиях табачного сырья, сообщает российское ведомство. Россельхознадзор указывает, что начальник управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества службы Наталья Соловьева в формате видеоконференции провела совещание с первым секретарем посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмедом Хасаном Аль-Шеххи. "Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с неоднократным выявлением в 2023 году карантинного для стран-членов ЕАЭC объекта многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в партиях табачного сырья, поступающих из ОАЭ", - говорится в сообщении. Служба также проинформировала карантинную организацию ОАЭ обо всех выявленных фактах, попросив провести расследования и принять защитные меры. По информации посольства ОАЭ, сейчас компетентным ведомством государства рассматриваются нотификации, полученные от российской службы, а сам ответ будет направлен в ближайшее время. Кроме того, представитель посольства отметил, что будет координировать этот вопрос совместно с министерством экологии ОАЭ. Многоядная муха-горбатка - универсальный вредитель запасов, обладающий высокой плодовитостью. Личинки вредителя вызывают миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Насекомое является переносчиком холеры, чумы пчел, а в антропогенных условиях при длительном складском хранении заражает многие продукты питания, наносит существенный вред грибным плантациям. Россельхознадзор в течение года сообщал о нескольких случаях обнаружения этого вредителя в продукции, поставляемой в РФ - например, в чайном сырье из Вьетнама, в бананах из Эквадора и в табачном сырье, в том числе из Индии. В конце сентября ведомство сообщало, что с начала года зафиксировало 217 случаев обнаружения этого опасного объекта в импортной табачной продукции, в 30 раз больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20231017/aktsizy-1903386958.html
https://ria.ru/20231011/tabak-1901989170.html
https://ria.ru/20230922/eksport-1898063096.html
россия
оаэ
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b02e2798f27d88b89ac3a7d0101bf9c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, вьетнам, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, ОАЭ, Вьетнам, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из ОАЭ
Россельхознадзор выразил обеспокоенность из-за мухи-горбатки в сырье из ОАЭ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Россельхознадзор провел переговоры с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России, выразив обеспокоенность неоднократным выявлением вредителя, мухи-горбатки, в партиях табачного сырья, сообщает российское
ведомство.
Россельхознадзор указывает, что начальник управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества службы Наталья Соловьева в формате видеоконференции провела совещание с первым секретарем посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Ахмедом Хасаном Аль-Шеххи.
Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на табак и вино
"Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с неоднократным выявлением в 2023 году карантинного для стран-членов ЕАЭC объекта многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в партиях табачного сырья, поступающих из ОАЭ", - говорится в сообщении. Служба также проинформировала карантинную организацию ОАЭ
обо всех выявленных фактах, попросив провести расследования и принять защитные меры.
По информации посольства ОАЭ, сейчас компетентным ведомством государства рассматриваются нотификации, полученные от российской службы, а сам ответ будет направлен в ближайшее время. Кроме того, представитель посольства отметил, что будет координировать этот вопрос совместно с министерством экологии ОАЭ.
Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Многоядная муха-горбатка - универсальный вредитель запасов, обладающий высокой плодовитостью. Личинки вредителя вызывают миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Насекомое является переносчиком холеры, чумы пчел, а в антропогенных условиях при длительном складском хранении заражает многие продукты питания, наносит существенный вред грибным плантациям.
Россельхознадзор в течение года сообщал о нескольких случаях обнаружения этого вредителя в продукции, поставляемой в РФ - например, в чайном сырье из Вьетнама
, в бананах из Эквадора
и в табачном сырье, в том числе из Индии
. В конце сентября ведомство сообщало, что с начала года зафиксировало 217 случаев обнаружения этого опасного объекта в импортной табачной продукции, в 30 раз больше, чем в прошлом году.
Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак