Рейтинг@Mail.ru
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 03.11.2023 (обновлено: 13:00 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/rosoboronesport-1907147246.html
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года - РИА Новости, 03.11.2023
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года
"Рособоронэкспорт" за 23 года существования организации экспортировал вооружений на общую сумму в размере 211 миллиардов долларов, реализовав более 12 тысяч... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T13:00
рособоронэкспорт
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741988105_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_37d7aeaea4de6b7bc5dd1d42f1a08546.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" за 23 года существования организации экспортировал вооружений на общую сумму в размере 211 миллиардов долларов, реализовав более 12 тысяч контрактов в 122 странах, сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале российского спецэкспортера."Рособоронэкспорт с 2000 по 2023 год экспортировал продукцию военного назначения на сумму свыше 211 миллиардов по более чем 12000 контрактов в 122 страны мира", - говорится в публикации.Согласно информации, приведенной в открывшемся в пятницу Telegram-канале российского спецэкспортера, за большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами президент страны наградил сотрудников РОЭ государственными наградами.Всего за 23 года работы "Рособоронэкспорта" государственных наград РФ удостоены 159 сотрудников, президентских наград – 91 и более 3700 сотрудников РОЭ – ведомственными наградами.
https://ria.ru/20231031/bmp-3-1906464152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741988105_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_7b1f46e5a1466fd06663f1633be4c2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рособоронэкспорт, безопасность, россия
Рособоронэкспорт, Безопасность, Россия
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года

"Рособоронэкспорт" за 23 года экспортировал вооружения в 122 страны

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" за 23 года существования организации экспортировал вооружений на общую сумму в размере 211 миллиардов долларов, реализовав более 12 тысяч контрактов в 122 странах, сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале российского спецэкспортера.
"Рособоронэкспорт с 2000 по 2023 год экспортировал продукцию военного назначения на сумму свыше 211 миллиардов по более чем 12000 контрактов в 122 страны мира", - говорится в публикации.
Согласно информации, приведенной в открывшемся в пятницу Telegram-канале российского спецэкспортера, за большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами президент страны наградил сотрудников РОЭ государственными наградами.
Всего за 23 года работы "Рособоронэкспорта" государственных наград РФ удостоены 159 сотрудников, президентских наград – 91 и более 3700 сотрудников РОЭ – ведомственными наградами.
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
"Ростех" поставил Минобороны новую партию БМП-3
31 октября, 16:19
 
РособоронэкспортБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала