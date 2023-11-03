https://ria.ru/20231103/rosoboronesport-1907147246.html
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года - РИА Новости, 03.11.2023
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года
"Рособоронэкспорт" за 23 года существования организации экспортировал вооружений на общую сумму в размере 211 миллиардов долларов, реализовав более 12 тысяч... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
2023-11-03T13:00
рособоронэкспорт
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" за 23 года существования организации экспортировал вооружений на общую сумму в размере 211 миллиардов долларов, реализовав более 12 тысяч контрактов в 122 странах, сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале российского спецэкспортера."Рособоронэкспорт с 2000 по 2023 год экспортировал продукцию военного назначения на сумму свыше 211 миллиардов по более чем 12000 контрактов в 122 страны мира", - говорится в публикации.Согласно информации, приведенной в открывшемся в пятницу Telegram-канале российского спецэкспортера, за большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами президент страны наградил сотрудников РОЭ государственными наградами.Всего за 23 года работы "Рособоронэкспорта" государственных наград РФ удостоены 159 сотрудников, президентских наград – 91 и более 3700 сотрудников РОЭ – ведомственными наградами.
https://ria.ru/20231031/bmp-3-1906464152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рособоронэкспорт, безопасность, россия
Рособоронэкспорт, Безопасность, Россия
"Рособоронэкспорт" рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года
"Рособоронэкспорт" за 23 года экспортировал вооружения в 122 страны