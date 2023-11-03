https://ria.ru/20231103/rosatom-1907153863.html

"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику

"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику - РИА Новости, 03.11.2023

"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предлагает создать в Белоруссии гигафабрику по производству компонентов для электротранспорта и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:33

2023-11-03T12:33

2023-11-03T12:33

ядерные технологии

белоруссия

россия

алексей лихачев

александр лукашенко

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предлагает создать в Белоруссии гигафабрику по производству компонентов для электротранспорта и центр ядерной медицины, сообщило Sputnik Беларусь. Соответствующие предложения гендиректор концерна озвучил президенту республики Александру Лукашенко в пятницу во время посещения Белорусской АЭС. Лихачев напомнил, что аналогичная гигафабрика уже работает в России – речь идет о производстве накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта. С учетом активного развития сферы электротранспорта есть возможность реализовать подобный проект и в Белоруссии, отметил гендиректор "Росатома". Лукашенко в свою очередь рассказал, что буквально недавно обсуждал тему совместного развития инфраструктуры для электротранспорта с президентом РФ Владимиром Путиным. Лихачев также назвал еще одну сферу, где "Росатом" готов делиться опытом и технологиями с Белоруссией - создание в стране центра ядерной медицины. Есть перспективы развития сотрудничества и по другим направлениям, включая промышленность, цифровые и аддитивные технологии, добавил гендиректор концерна.

https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, алексей лихачев, александр лукашенко, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс