https://ria.ru/20231103/rosatom-1907153863.html
"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику
"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику - РИА Новости, 03.11.2023
"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предлагает создать в Белоруссии гигафабрику по производству компонентов для электротранспорта и... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:33
2023-11-03T12:33
2023-11-03T12:33
ядерные технологии
белоруссия
россия
алексей лихачев
александр лукашенко
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предлагает создать в Белоруссии гигафабрику по производству компонентов для электротранспорта и центр ядерной медицины, сообщило Sputnik Беларусь. Соответствующие предложения гендиректор концерна озвучил президенту республики Александру Лукашенко в пятницу во время посещения Белорусской АЭС. Лихачев напомнил, что аналогичная гигафабрика уже работает в России – речь идет о производстве накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта. С учетом активного развития сферы электротранспорта есть возможность реализовать подобный проект и в Белоруссии, отметил гендиректор "Росатома". Лукашенко в свою очередь рассказал, что буквально недавно обсуждал тему совместного развития инфраструктуры для электротранспорта с президентом РФ Владимиром Путиным. Лихачев также назвал еще одну сферу, где "Росатом" готов делиться опытом и технологиями с Белоруссией - создание в стране центра ядерной медицины. Есть перспективы развития сотрудничества и по другим направлениям, включая промышленность, цифровые и аддитивные технологии, добавил гендиректор концерна.
https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, алексей лихачев, александр лукашенко, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс
Ядерные технологии, Белоруссия, Россия, Алексей Лихачев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС
"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику
"Росатом" готов построить в Белоруссии гигафабрику и центр ядерной медицины