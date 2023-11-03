https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907078785.html

МИД сообщил о "войне" Запада с резолюцией по борьбе с героизацией нацизма

МИД сообщил о "войне" Запада с резолюцией по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 03.11.2023

МИД сообщил о "войне" Запада с резолюцией по борьбе с героизацией нацизма

Запад вновь пытается сорвать принятие в комитете Генассамблеи ООН ежегодной российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма – ряд стран хотят внести в текст РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T01:57

2023-11-03T01:57

2023-11-03T01:57

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Запад вновь пытается сорвать принятие в комитете Генассамблеи ООН ежегодной российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма – ряд стран хотят внести в текст поправку о якобы использовании Россией этой темы в целях специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Ранее Москва внесла на рассмотрение Третьего комитета ГА ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Голосование по нему в комитете пройдет в пятницу. Затем, в случае принятия в комитете, Генассамблея в декабре должна будет решить, одобрять ли проект резолюции. Проект резолюцииДокумент рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно. Кроме того, проект резолюции решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. Поправка ЗападаМежду тем Албания, Австралия, Япония, Гватемала, Либерия, Маршалловы Острова и Северная Македония представили поправку к российскому проекту резолюции. Она предлагает внести в текст резолюции параграф, в котором бы говорилось, что Генассамблея "отмечает с обеспокоенностью, что РФ стремилась оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Кроме того поправка "подчеркивает, что использование неонацизма в качестве предлога для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает подлинные попытки борьбы с неонацизмом". В пятницу перед голосованием по проекту резолюции пройдет также голосование по поправке к ней. Оценка Москвы"Западные делегации не оставляют попыток сорвать принятие нашего документа. Они внесли поправку. Это не более, чем процедурная провокация. Это по сути не поправка, которая должна была бы улучшить проект. Это просто некий текст, который вбрасывают нам, как дохлую кошку, чтобы мы сами отказались от своей резолюции", - сказал Лукьянцев. Он пояснил, что западные страны рассчитывают на то, что если Генассамблея внесет поправку в текст российской резолюции, то Москва будет голосовать против своего же документа. "Это очередная попытка сорвать принятие этой резолюции, как и в прошлом году. Авторы этой поправки пытаются таким образом заставить нас, соавторов, в итоге проголосовать против резолюции. Но они этого не добьются", - сказал журналистам Лукьянцев. По его словам, ряд делегаций уже рассказали российским дипломатам, что к ним "подходили оппоненты и агитировали за свою поправку". "Некоторые делегации называют это не поправкой, а политической уловкой, так как западные представители голосуют против резолюции в любом случае - как в случае принятия, так и в случае непринятия поправки", - сказал дипломат. В 2022 году западные страны прибегали к аналогичной уловке. Но резолюция была принята. Россия заявила по итогам голосования, что диссоциируется с поправкой, которая тогда была включена в текст, и не признает включенное в него положение. За резолюцию в Третьем комитете тогда проголосовали 106 стран, в том числе Израиль. Однако против оказались не только США и Украина (как было в последние годы), но также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия.

https://ria.ru/20230331/natsizm-1862062855.html

https://ria.ru/20230927/kanada-1899070038.html

https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html

https://ria.ru/20230929/sud-1899562597.html

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россия, украина, москва, григорий лукьянцев, генеральная ассамблея оон, оон, в мире