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В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма

В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:38

2023-11-03T14:38

2023-11-03T14:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2023 года, в отношении обвиняемого Шанина-Винокурова А. К.", - рассказал собеседник агентства. В суде подтвердили, что он является врачом-рентгенологом, однако подробности дела не раскрыли. Мужчине вменяется публичное оправдание терроризма в сети и грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231101/loyko-1906731526.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва