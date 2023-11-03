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В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма - РИА Новости, 03.11.2023
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14:38 03.11.2023
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В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:38
2023-11-03T14:38
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2023 года, в отношении обвиняемого Шанина-Винокурова А. К.", - рассказал собеседник агентства. В суде подтвердили, что он является врачом-рентгенологом, однако подробности дела не раскрыли. Мужчине вменяется публичное оправдание терроризма в сети и грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма

Суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2023 года, в отношении обвиняемого Шанина-Винокурова А. К.", - рассказал собеседник агентства.
В суде подтвердили, что он является врачом-рентгенологом, однако подробности дела не раскрыли.
Мужчине вменяется публичное оправдание терроризма в сети и грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
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