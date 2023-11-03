https://ria.ru/20231103/rentgenolog-1907187540.html
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:38
2023-11-03T14:38
2023-11-03T14:38
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2023 года, в отношении обвиняемого Шанина-Винокурова А. К.", - рассказал собеседник агентства. В суде подтвердили, что он является врачом-рентгенологом, однако подробности дела не раскрыли. Мужчине вменяется публичное оправдание терроризма в сети и грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231101/loyko-1906731526.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
Суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест рентгенолога по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Чертановского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2023 года, в отношении обвиняемого Шанина-Винокурова А. К.", - рассказал собеседник агентства.
В суде подтвердили, что он является врачом-рентгенологом, однако подробности дела не раскрыли.
Мужчине вменяется публичное оправдание терроризма в сети и грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма