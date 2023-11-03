https://ria.ru/20231103/remont-1907116875.html
В ЛНР и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог
В ЛНР и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог - РИА Новости, 03.11.2023
В ЛНР и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог
В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:49
2023-11-03T10:49
2023-11-03T11:12
луганская народная республика
херсонская область
марат хуснуллин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале. "В Луганской Народной Республике приступили к ремонту 83-километрового участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Она соединяет Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь", — написал он.В Херсонской области, не дожидаясь следующего года, начали приводить в порядок 18 километров участков автодороги от Перекопа до Чаплынки, которые не ремонтировались более 30 лет. "Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны", — отметил вице-премьер.Кроме того, работы сделают более комфортным передвижение по дорогам для самих жителей новых регионов, подчеркнул Хуснуллин.
https://ria.ru/20231012/remont-1902185787.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, херсонская область , марат хуснуллин
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Марат Хуснуллин
В ЛНР и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог
В ЛНР и Херсонской области начали ремонт автодорог, запланированный на 2024 год