https://ria.ru/20231103/remont-1907101412.html

В Липецкой области за три года капитально отремонтируют 48 школ

В Липецкой области за три года капитально отремонтируют 48 школ - РИА Новости, 03.11.2023

В Липецкой области за три года капитально отремонтируют 48 школ

Капитальный ремонт пройдет в 48 школах Липецкой области в ближайшие три года, из них 13 учреждений планируют обновить в 2024 – 2025 годах, еще 35 – в 2026 году, РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:33

2023-11-03T09:33

2023-11-03T09:33

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт пройдет в 48 школах Липецкой области в ближайшие три года, из них 13 учреждений планируют обновить в 2024 – 2025 годах, еще 35 – в 2026 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, в настоящее время строится новая школа в микрорайоне "Елецкий" на более чем 1,2 тысячи мест. Сдать ее должны в 2024 году. Кроме того, будет готова самая крупная в Липецке школа – в микрорайоне "Взлетный". Там же строители заканчивают детский сад и еще один детский сад в "Университетском". Плюс возводится огромная новая школа в Лебедяни. "Несколько лет назад мы запустили программу ремонта школ. За пять лет в основном за областные средства привели в порядок 79 школ. Кроме того, мы каждый год сдавали или начинали строить школы. Есть регионы, где такого нет. Мы же построили семь школ на 4,3 тысячи мест, а еще шесть пристроек к школам, восемь детских садов и девять яслей. Планируем продолжать работу в этом направлении", – сказал Артамонов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, липецк