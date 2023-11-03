https://ria.ru/20231103/remont-1907101412.html
В Липецкой области за три года капитально отремонтируют 48 школ
В Липецкой области за три года капитально отремонтируют 48 школ - РИА Новости, 03.11.2023
В Липецкой области за три года капитально отремонтируют 48 школ
Капитальный ремонт пройдет в 48 школах Липецкой области в ближайшие три года, из них 13 учреждений планируют обновить в 2024 – 2025 годах, еще 35 – в 2026 году, РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:33
2023-11-03T09:33
2023-11-03T09:33
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт пройдет в 48 школах Липецкой области в ближайшие три года, из них 13 учреждений планируют обновить в 2024 – 2025 годах, еще 35 – в 2026 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, в настоящее время строится новая школа в микрорайоне "Елецкий" на более чем 1,2 тысячи мест. Сдать ее должны в 2024 году. Кроме того, будет готова самая крупная в Липецке школа – в микрорайоне "Взлетный". Там же строители заканчивают детский сад и еще один детский сад в "Университетском". Плюс возводится огромная новая школа в Лебедяни. "Несколько лет назад мы запустили программу ремонта школ. За пять лет в основном за областные средства привели в порядок 79 школ. Кроме того, мы каждый год сдавали или начинали строить школы. Есть регионы, где такого нет. Мы же построили семь школ на 4,3 тысячи мест, а еще шесть пристроек к школам, восемь детских садов и девять яслей. Планируем продолжать работу в этом направлении", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт пройдет в 48 школах Липецкой области в ближайшие три года, из них 13 учреждений планируют обновить в 2024 – 2025 годах, еще 35 – в 2026 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в настоящее время строится новая школа в микрорайоне "Елецкий" на более чем 1,2 тысячи мест. Сдать ее должны в 2024 году. Кроме того, будет готова самая крупная в Липецке
школа – в микрорайоне "Взлетный". Там же строители заканчивают детский сад и еще один детский сад в "Университетском". Плюс возводится огромная новая школа в Лебедяни.
"Несколько лет назад мы запустили программу ремонта школ. За пять лет в основном за областные средства привели в порядок 79 школ. Кроме того, мы каждый год сдавали или начинали строить школы. Есть регионы, где такого нет. Мы же построили семь школ на 4,3 тысячи мест, а еще шесть пристроек к школам, восемь детских садов и девять яслей. Планируем продолжать работу в этом направлении", – сказал Артамонов.
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