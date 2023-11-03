https://ria.ru/20231103/remont-1907098780.html

Омичи завершают капитальный ремонт крыши родильного дома в Стаханове

Омичи завершают капитальный ремонт крыши родильного дома в Стаханове - РИА Новости, 03.11.2023

Омичи завершают капитальный ремонт крыши родильного дома в Стаханове

Омичи завершают капремонт крыши родильного дома в подшефном городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства Омской... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:21

2023-11-03T09:21

2023-11-03T09:21

надежные люди

стаханов

луганская народная республика

омская область

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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Омичи завершают капремонт крыши родильного дома в подшефном городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Строители восстанавливают родильный дом в подшефной Омской области городе Стаханов, работая быстро и качественно. Ремонт здесь не проводился более 60 лет. На первом этапе необходимо было заменить окна, двери и крышу. К настоящему времени этот работы завершены. Сейчас работы ведутся на крыше: смонтирована стропильная система и уложена кровля. "Крыша здесь сложная, многоскатная. Много изгибов, есть выходы лифтовых шахт и инженерного оборудования. Капитальный ремонт предусматривает замену старой крыши в полном объеме. С учетом специфики работы и погодных условий ремонт проводится поэтапно. На каждом этапе - освидетельствование, осмотр, оформление соответствующих документов. В случае выявления нарушений работы приостанавливаются до их устранения. Ремонт выполняется согласно графику", - привела слова директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Александра Хомина пресс-служба областного правительства. До 15 ноября строители должны закончить монтаж вентиляции и установить систему защиты от молнии. Несмотря на ремонт, родильный дом продолжает оказывать медицинскую помощь: с мая по октябрь в нем появились на свет 175 малышей.

https://ria.ru/20231102/gruz-1907040950.html

стаханов

луганская народная республика

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стаханов, луганская народная республика, омская область