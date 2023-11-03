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Париж потребовал разъяснений после удара по французскому институту в Газе

Париж потребовал разъяснений после удара по французскому институту в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

Париж потребовал разъяснений после удара по французскому институту в Газе

Французский институт в секторе Газа подвергся бомбардировке со стороны Израиля, сообщил МИД Франции в коммюнике, отметив, что Париж потребовал разъяснений у... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:45

2023-11-03T18:45

2023-11-03T18:46

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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Французский институт в секторе Газа подвергся бомбардировке со стороны Израиля, сообщил МИД Франции в коммюнике, отметив, что Париж потребовал разъяснений у Тель-Авива. "Израильские власти проинформировали нас, что Французский институт в Газе стал целью удара со стороны Израиля. Мы потребовали у израильских властей безотлагательно через соответствующие каналы сообщить о существенных фактах, которыми было мотивировано это решение", - сообщается в тексте сообщения. Отмечается, что во время атаки в институте не было французских граждан. В МИД Франции также выразили обеспокоенность растущим числом жертв среди мирного населения Газы, достигшего нескольких тысяч. "Франция осуждает атаки против офисов ООН и гуманитарного персонала, чья работа необходима для гражданского населения Газы, а также атаки против новостных бюро. Мы требуем, чтобы Израиль принял конкретные меры по защите гражданского населения", - отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о необходимости гуманитарного перемирия и указали, что "мирное население Газы не должно платить за преступления ХАМАС". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/gumpauzy-1907289015.html

https://ria.ru/20231103/zadacha-1907277392.html

https://ria.ru/20231103/ogon-1907273655.html

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в мире, израиль, россия, париж, владимир путин, оон, мид франции‎, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году