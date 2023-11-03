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Эксперты: разделение помощи США станет серьезным ударом для Киева - РИА Новости, 03.11.2023
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23:53 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/razdelenie-1907346815.html
Эксперты: разделение помощи США станет серьезным ударом для Киева
Эксперты: разделение помощи США станет серьезным ударом для Киева - РИА Новости, 03.11.2023
Эксперты: разделение помощи США станет серьезным ударом для Киева
Недавнее голосование в палате представителей США по законопроекту о помощи Израилю без упоминания Украины не сулит Киеву ничего хорошего: поддержка Зеленского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:53
2023-11-03T23:53
украина
киев
израиль
чак шумер
сергей лавров
эрл расмуссен
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Недавнее голосование в палате представителей США по законопроекту о помощи Израилю без упоминания Украины не сулит Киеву ничего хорошего: поддержка Зеленского истеблишментом уже давно ослабевает, а конфликт на Ближнем Востоке выбил Украину из заголовков СМИ - без американских денег военной стратегии киевского режима грозит провал, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. Американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар убежден, что соответствующее решение сильно повлияет на ведение боевых действий Киевом. Если президенту Штатов Байдену не удастся повлиять на законодателей, то поддержка Украине прекратится и спровоцирует катастрофу для войск Киева, сказал он. "Результатом будет военный крах масштаба Афганистана, если не больший", - отметил Лазар. Подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен, в свою очередь, заявил, что разделение финансирования станет серьезным ударом для Киева. Тем не менее, администрация Байдена продолжит отправлять деньги на Украину, отметил он. "Я думаю, мы увидим сокращение финансирования для Украины, но, возможно, увеличение финансирования для Израиля, в зависимости от того, как будет развиваться конфликт", - сказал Расмуссен. При этом он добавил, что низкое финансирование Израиля или вовсе его отсутствие означало бы быстрый конец для нового спикера Джонсона. Медиакритик и политический аналитик Брайс Грин отметил, что еще до разделения пакетов помощи Израилю и Украине были явные признаки того, что поддержка Киева на Капитолийском холме ослабевает. "Ситуация в Палестине, конечно, отвлекла внимание от Восточной Европы", - подчеркнул он. Политический аналитик и бывший управляющий хедж-фондов Джеральд Селенте также считает, что события на Ближнем Востоке отвлекли внимание от Украины и, соответственно, могут сказаться на объеме оказываемой помощи. "Если не произойдет крупного события, которое вернет Киев в заголовки новостей, чего не было с начала израильской войны, на Украину будет поступать намного меньше денег", - отметил Селенте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907328042.html
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html
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украина
киев
израиль
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украина, киев, израиль, чак шумер, сергей лавров, эрл расмуссен, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина, Киев, Израиль, Чак Шумер, Сергей Лавров, Эрл Расмуссен, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперты: разделение помощи США станет серьезным ударом для Киева

Эксперты: разделение помощи США Израилю и Украине будет большим ударом для Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Недавнее голосование в палате представителей США по законопроекту о помощи Израилю без упоминания Украины не сулит Киеву ничего хорошего: поддержка Зеленского истеблишментом уже давно ослабевает, а конфликт на Ближнем Востоке выбил Украину из заголовков СМИ - без американских денег военной стратегии киевского режима грозит провал, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине
Вчера, 20:50
Американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар убежден, что соответствующее решение сильно повлияет на ведение боевых действий Киевом. Если президенту Штатов Байдену не удастся повлиять на законодателей, то поддержка Украине прекратится и спровоцирует катастрофу для войск Киева, сказал он.
«
"Результатом будет военный крах масштаба Афганистана, если не больший", - отметил Лазар.
Подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен, в свою очередь, заявил, что разделение финансирования станет серьезным ударом для Киева. Тем не менее, администрация Байдена продолжит отправлять деньги на Украину, отметил он.
«
"Я думаю, мы увидим сокращение финансирования для Украины, но, возможно, увеличение финансирования для Израиля, в зависимости от того, как будет развиваться конфликт", - сказал Расмуссен.
При этом он добавил, что низкое финансирование Израиля или вовсе его отсутствие означало бы быстрый конец для нового спикера Джонсона.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля
Вчера, 12:48
Медиакритик и политический аналитик Брайс Грин отметил, что еще до разделения пакетов помощи Израилю и Украине были явные признаки того, что поддержка Киева на Капитолийском холме ослабевает.
«
"Ситуация в Палестине, конечно, отвлекла внимание от Восточной Европы", - подчеркнул он.
Политический аналитик и бывший управляющий хедж-фондов Джеральд Селенте также считает, что события на Ближнем Востоке отвлекли внимание от Украины и, соответственно, могут сказаться на объеме оказываемой помощи.
«
"Если не произойдет крупного события, которое вернет Киев в заголовки новостей, чего не было с начала израильской войны, на Украину будет поступать намного меньше денег", - отметил Селенте.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины
Вчера, 00:55
 
УкраинаКиевИзраильЧак ШумерСергей ЛавровЭрл РасмуссенНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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