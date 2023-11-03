https://ria.ru/20231103/raketa-1907301069.html

"Роскосмос" приступил к финальным испытаниям первой ракеты "Ангара-А5"

"Роскосмос" приступил к финальным испытаниям первой ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости, 03.11.2023

"Роскосмос" приступил к финальным испытаниям первой ракеты "Ангара-А5"

Специалисты приступили к финальным испытаниям первой ракеты "Ангара-А5" для пуска с Восточного, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:06

2023-11-03T18:06

2023-11-03T18:07

космос - риа наука

роскосмос

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты приступили к финальным испытаниям первой ракеты "Ангара-А5" для пуска с Восточного, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". "Центр Хруничева в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный приступил к финальным испытаниям ракеты "Ангара-А5" первого пуска", - говорится в сообщении. Ранее из московской площадки Центра Хруничева в омский филиал на предприятие "Полёт" была доставлена третья ступень ракеты для общей сборки и контрольных проверок. Контрольно-испытательная станция, необходимая для проведения приёмо-сдаточных испытаний, находится именно там. "По результатам финальных электроиспытаний "Ангары" первого пуска на КИС и результатов оценки соответствия требованиям всех её систем фактически завершится изготовление ракеты и будет подтверждена готовность отправки на космодром для подготовки к первому пуску", - подчеркнули в "Роскосмосе". "Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3" (в разработке, решение о её создании не принято), тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М", которая будет использоваться и для пилотируемых пусков, повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. На новый космодром уже прибыла "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная) – макет ракеты, который будет использован для испытаний систем космодрома, а также проведения первой проверки системы аварийного спасения корабля "Орел". Первый пуск ожидается в 2024 году.

https://ria.ru/20231103/roskosmos-1907126584.html

https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html

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космос - риа наука, роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева