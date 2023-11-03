https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html

В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года

В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года - РИА Новости, 03.11.2023

В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года

Уход Raiffeisen Bank International (RBI) из России до конца текущего года вряд ли возможен, заявил глава группы Йоханн Штробль. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:42

2023-11-03T17:42

2023-11-03T17:46

raiffeisen bank international

россия

экономика

райффайзенбанк

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Уход Raiffeisen Bank International (RBI) из России до конца текущего года вряд ли возможен, заявил глава группы Йоханн Штробль."В прошлом мы называли возможную дату выделения банка 31 декабря, но теперь это кажется очень маловероятным", - сказал Штробль в ходе конференц-колла с инвесторами.По его словам, это связано с тем, что представители группы по-прежнему видят ясный, возможно, даже более простой путь "через продажу"."Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что я больше не приведу никаких подробностей", - добавил Штробль.В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса. Согласно финансовой отчетности, прибыль после налогообложения RBI от деятельности в России за прошлый квартал упала в 2,3 раза в годовом исчислении и составила 339 миллионов евро.

https://ria.ru/20230913/depozitariy-1896224530.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

raiffeisen bank international, россия, экономика, райффайзенбанк