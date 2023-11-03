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В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года - РИА Новости, 03.11.2023
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17:42 03.11.2023 (обновлено: 17:46 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года - РИА Новости, 03.11.2023
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года
Уход Raiffeisen Bank International (RBI) из России до конца текущего года вряд ли возможен, заявил глава группы Йоханн Штробль. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:42
2023-11-03T17:46
raiffeisen bank international
россия
экономика
райффайзенбанк
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Уход Raiffeisen Bank International (RBI) из России до конца текущего года вряд ли возможен, заявил глава группы Йоханн Штробль."В прошлом мы называли возможную дату выделения банка 31 декабря, но теперь это кажется очень маловероятным", - сказал Штробль в ходе конференц-колла с инвесторами.По его словам, это связано с тем, что представители группы по-прежнему видят ясный, возможно, даже более простой путь "через продажу"."Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что я больше не приведу никаких подробностей", - добавил Штробль.В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса. Согласно финансовой отчетности, прибыль после налогообложения RBI от деятельности в России за прошлый квартал упала в 2,3 раза в годовом исчислении и составила 339 миллионов евро.
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raiffeisen bank international, россия, экономика, райффайзенбанк
Raiffeisen Bank International, Россия, Экономика, Райффайзенбанк
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года

Глава Raiffeisen Bank International сомневается в уходе из России до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис банка "Райффайзен" в Москве
Офис банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Уход Raiffeisen Bank International (RBI) из России до конца текущего года вряд ли возможен, заявил глава группы Йоханн Штробль.
"В прошлом мы называли возможную дату выделения банка 31 декабря, но теперь это кажется очень маловероятным", - сказал Штробль в ходе конференц-колла с инвесторами.
По его словам, это связано с тем, что представители группы по-прежнему видят ясный, возможно, даже более простой путь "через продажу".
"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что я больше не приведу никаких подробностей", - добавил Штробль.
В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса. Согласно финансовой отчетности, прибыль после налогообложения RBI от деятельности в России за прошлый квартал упала в 2,3 раза в годовом исчислении и составила 339 миллионов евро.
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