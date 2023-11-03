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В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций - РИА Новости, 03.11.2023
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Республика Ингушетия
 
18:13 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/radiostantsii-1907302239.html
В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций
В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций - РИА Новости, 03.11.2023
В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций
Пять известных российских радиостанций начнут свое вещание в Ингушетии в 2024 году, проект, реализуемый с помощью основателя благотворительного фонда "Сафмар"... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:13
2023-11-03T18:13
республика ингушетия
магас
махмуд-али калиматов
сафмар
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Пять известных российских радиостанций начнут свое вещание в Ингушетии в 2024 году, проект, реализуемый с помощью основателя благотворительного фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева, помимо прочего, позволит создать в регионе больше 100 новых рабочих мест, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "У нас в республике в скором времени начнут работать пять самых известных российских радиостанций: радио "Шансон", "Дача", "Love Radio", "Русский хит" и "Восток". Этот проект мы сможем реализовать благодаря поддержке Микаила Гуцериева, решившего привлечь в регион профессионалов, которые помогут нам в становлении и развитии радиовещания", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, радиостанции будут функционировать на базе создаваемой в регионе IT-академии в Магасе, для этого в республику поставят необходимое оборудование. "Запуск пяти радио в регионе позволит нам также создать до 130 новых рабочих мест с высокой оплатой труда. Вещать станции будут не только на русском, но и ингушском языках. Содержание эфиров будет отвечать вкусам и запросам людей всех возрастов. Будет транслироваться не только музыка, но также планируется запустить новостные, познавательные и политические передачи", - добавил глава Ингушетии. Гуцериев в свою очередь отметил, что работу радиостанций планируется запустить до конца марта 2024 года. "Однако по просьбе Махмуда-Али Калиматова мы постараемся ускорить эту работу, чтобы еще до конца зимы, если не все, то часть радиостанций уже начала вещать", - подчеркнул он.
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магас, махмуд-али калиматов, сафмар, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Магас, Махмуд-Али Калиматов, Сафмар, Республика Ингушетия
В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций

В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций в 2024 году

© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Fotolia / zhu difeng
Эфир на радио . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Пять известных российских радиостанций начнут свое вещание в Ингушетии в 2024 году, проект, реализуемый с помощью основателя благотворительного фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева, помимо прочего, позволит создать в регионе больше 100 новых рабочих мест, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
«
"У нас в республике в скором времени начнут работать пять самых известных российских радиостанций: радио "Шансон", "Дача", "Love Radio", "Русский хит" и "Восток". Этот проект мы сможем реализовать благодаря поддержке Микаила Гуцериева, решившего привлечь в регион профессионалов, которые помогут нам в становлении и развитии радиовещания", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, радиостанции будут функционировать на базе создаваемой в регионе IT-академии в Магасе, для этого в республику поставят необходимое оборудование.
"Запуск пяти радио в регионе позволит нам также создать до 130 новых рабочих мест с высокой оплатой труда. Вещать станции будут не только на русском, но и ингушском языках. Содержание эфиров будет отвечать вкусам и запросам людей всех возрастов. Будет транслироваться не только музыка, но также планируется запустить новостные, познавательные и политические передачи", - добавил глава Ингушетии.
Гуцериев в свою очередь отметил, что работу радиостанций планируется запустить до конца марта 2024 года. "Однако по просьбе Махмуда-Али Калиматова мы постараемся ускорить эту работу, чтобы еще до конца зимы, если не все, то часть радиостанций уже начала вещать", - подчеркнул он.
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Республика ИнгушетияМагасМахмуд-Али КалиматовСафмарРеспублика Ингушетия
 
 
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