https://ria.ru/20231103/radiostantsii-1907302239.html

В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций

В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций - РИА Новости, 03.11.2023

В Ингушетии начнут работать пять известных российских радиостанций

Пять известных российских радиостанций начнут свое вещание в Ингушетии в 2024 году, проект, реализуемый с помощью основателя благотворительного фонда "Сафмар"... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:13

2023-11-03T18:13

2023-11-03T18:13

республика ингушетия

магас

махмуд-али калиматов

сафмар

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Пять известных российских радиостанций начнут свое вещание в Ингушетии в 2024 году, проект, реализуемый с помощью основателя благотворительного фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева, помимо прочего, позволит создать в регионе больше 100 новых рабочих мест, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "У нас в республике в скором времени начнут работать пять самых известных российских радиостанций: радио "Шансон", "Дача", "Love Radio", "Русский хит" и "Восток". Этот проект мы сможем реализовать благодаря поддержке Микаила Гуцериева, решившего привлечь в регион профессионалов, которые помогут нам в становлении и развитии радиовещания", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, радиостанции будут функционировать на базе создаваемой в регионе IT-академии в Магасе, для этого в республику поставят необходимое оборудование. "Запуск пяти радио в регионе позволит нам также создать до 130 новых рабочих мест с высокой оплатой труда. Вещать станции будут не только на русском, но и ингушском языках. Содержание эфиров будет отвечать вкусам и запросам людей всех возрастов. Будет транслироваться не только музыка, но также планируется запустить новостные, познавательные и политические передачи", - добавил глава Ингушетии. Гуцериев в свою очередь отметил, что работу радиостанций планируется запустить до конца марта 2024 года. "Однако по просьбе Махмуда-Али Калиматова мы постараемся ускорить эту работу, чтобы еще до конца зимы, если не все, то часть радиостанций уже начала вещать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

магас

республика ингушетия

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магас, махмуд-али калиматов, сафмар, республика ингушетия