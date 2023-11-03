https://ria.ru/20231103/putin-1907237275.html

Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа

Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа - РИА Новости, 03.11.2023

Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа

Выходцы с Кавказа воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:55

2023-11-03T15:55

2023-11-03T16:44

специальная военная операция на украине

кавказ

владимир путин

россия

якутск

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выходцы с Кавказа воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически. Более того, выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они, поверьте мне, я знаю, что я говорю, занимают высшие командные должности в российской армии прямо в зоне проведения операции. И воюют блестяще", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.

https://ria.ru/20231103/dagestan-1907232433.html

кавказ

россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кавказ, владимир путин, россия, якутск