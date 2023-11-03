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Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 03.11.2023 (обновлено: 16:44 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907237275.html
Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа
Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа - РИА Новости, 03.11.2023
Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа
Выходцы с Кавказа воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:55
2023-11-03T16:44
специальная военная операция на украине
кавказ
владимир путин
россия
якутск
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выходцы с Кавказа воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически. Более того, выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они, поверьте мне, я знаю, что я говорю, занимают высшие командные должности в российской армии прямо в зоне проведения операции. И воюют блестяще", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
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кавказ, владимир путин, россия, якутск
Специальная военная операция на Украине, Кавказ, Владимир Путин, Россия, Якутск
Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа

Путин: выходцы с Кавказа воюют в зоне СВО отлично, героически, блестяще

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выходцы с Кавказа воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически. Более того, выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они, поверьте мне, я знаю, что я говорю, занимают высшие командные должности в российской армии прямо в зоне проведения операции. И воюют блестяще", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКавказВладимир ПутинРоссияЯкутск
 
 
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