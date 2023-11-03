Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа
Путин: выходцы с Кавказа воюют в зоне СВО отлично, героически, блестяще
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выходцы с Кавказа воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности, заявил президент России Владимир Путин.
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"Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически. Более того, выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они, поверьте мне, я знаю, что я говорю, занимают высшие командные должности в российской армии прямо в зоне проведения операции. И воюют блестяще", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.