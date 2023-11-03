https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html

Путин благодарен духовенству за быструю реакцию на события в Дагестане

Путин благодарен духовенству за быструю реакцию на события в Дагестане - РИА Новости, 03.11.2023

Путин благодарен духовенству за быструю реакцию на события в Дагестане

Реакция духовенства на события в Дагестане была быстрой и убедительной, я благодарен за это, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:48

2023-11-03T15:48

2023-11-03T16:45

россия

владимир путин

махачкала

тель-авив

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Реакция духовенства на события в Дагестане была быстрой и убедительной, я благодарен за это, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе встречи председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов отметил, что "Махачкалу сотрясла циничная провокация пособников разжигания межнациональной розни, очевидно, организованная извне врагами России и врагами ислама". Он добавил, что духовенство "отреагировало мгновенно" - ДСМР провело заседание и приняло "заявление с осуждением безрассудных действий"."То, что произошло, то произошло. А реакция духовенства - она была быстрой, убедительной, и я хочу вас за это поблагодарить", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".Крганов также отметил, что в России мусульмане живут с христианами, буддистами, иудеями в мире и согласии более тысячи лет. По его словам, в СВО "участвуют более 35 тысяч военнослужащих из Дагестана, истинных верующих патриотов".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. Они были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, "руками агентуры западных спецслужб", заявлял Путин.В МВД отмечали, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906303672.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907245131.html

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россия, владимир путин, махачкала, тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы