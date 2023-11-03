https://ria.ru/20231103/putin-1907217944.html
Путин отметил, что российская экономика функционирует ритмично
Путин отметил, что российская экономика функционирует ритмично - РИА Новости, 03.11.2023
Путин отметил, что российская экономика функционирует ритмично
Экономика РФ функционирует ритмично, ни от каких планов власти не отказываются, в том числе в социальной сфере и в развитии инфраструктуры, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:31
2023-11-03T15:31
2023-11-03T15:55
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экономика РФ функционирует ритмично, ни от каких планов власти не отказываются, в том числе в социальной сфере и в развитии инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ.Во время мероприятия Путин призвал общественные организации включаться в работу по контролю за деятельностью органов власти в новых регионах РФ, глава государства подчеркнул, что такая работа очень важна."Главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям - поддержка промышленности, безопасности и так далее", - сказал Путин.Он подчеркнул, что для развития территорий есть и дополнительные ресурсы, и нужно контролировать каждый шаг.
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россия, владимир путин
Путин отметил, что российская экономика функционирует ритмично
Путин: экономика РФ функционирует ритмично, ни от каких планов не отказываемся
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экономика РФ функционирует ритмично, ни от каких планов власти не отказываются, в том числе в социальной сфере и в развитии инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ.
Во время мероприятия Путин призвал общественные организации включаться в работу по контролю за деятельностью органов власти в новых регионах РФ, глава государства подчеркнул, что такая работа очень важна.
«
"Главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям - поддержка промышленности, безопасности и так далее", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что для развития территорий есть и дополнительные ресурсы, и нужно контролировать каждый шаг.
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