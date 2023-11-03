https://ria.ru/20231103/putin-1907211744.html

Путин связал военную силу России с желанием исключить ее из организаций

Путин связал военную силу России с желанием исключить ее из организаций - РИА Новости, 03.11.2023

Путин связал военную силу России с желанием исключить ее из организаций

Чем сильнее Россия будет в военно-техническом плане, по другим направлениям, тем меньше желания будет исключить страну из каких-либо международных союзов, если... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:22

2023-11-03T15:22

2023-11-03T16:05

в мире

владимир путин

общественная палата рф

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чем сильнее Россия будет в военно-техническом плане, по другим направлениям, тем меньше желания будет исключить страну из каких-либо международных союзов, если раньше Запад хотел победить РФ на поле боя, то теперь они по-другому "поют", заявил президент России Владимир Путин."И в военном плане тоже, вот надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми... Когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-либо организаций. А будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе. По самым различным направлениям деятельности", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ."Чем мы будем сильнее в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, тем меньше будет желания у кого бы то ни было откуда бы ни было нас исключать. Вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что? Какой результат?" - добавил президент.Президент отметил, что "быть суверенными и независимыми" также означает, что российская экономика и реальное производство должны быть связаны с мировым хозяйством, но по ключевым компонентам экономика должна быть самодостаточной и позволять стране не только выживать, но и идти вперед.

https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903233031.html

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в мире, владимир путин, общественная палата рф, россия