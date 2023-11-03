https://ria.ru/20231103/putin-1907206057.html

России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин

России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023

России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин

России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:16

2023-11-03T15:16

2023-11-03T15:22

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию, ну и конечно - укрепляться внутриполитически", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.Поэтому, по словам Путина, грядущий День народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, - праздник "как нельзя кстати".

https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин