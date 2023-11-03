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России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
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15:16 03.11.2023 (обновлено: 15:22 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907206057.html
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:16
2023-11-03T15:22
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию, ну и конечно - укрепляться внутриполитически", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.Поэтому, по словам Путина, грядущий День народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, - праздник "как нельзя кстати".
https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин

Путин призвал сосредоточиться на внутренней повестке, улучшать демографию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию, ну и конечно - укрепляться внутриполитически", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Поэтому, по словам Путина, грядущий День народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, - праздник "как нельзя кстати".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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