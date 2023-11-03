https://ria.ru/20231103/putin-1907206057.html
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:16
2023-11-03T15:16
2023-11-03T15:22
россия
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. России нужно сосредоточиться на внутренней повестке - решать стоящие перед страной задачи, улучшать демографию, развиваться, укрепляться внутриполитически, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию, ну и конечно - укрепляться внутриполитически", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.Поэтому, по словам Путина, грядущий День народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, - праздник "как нельзя кстати".
https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин
Путин призвал сосредоточиться на внутренней повестке, улучшать демографию