https://ria.ru/20231103/putin-1907166446.html

Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия"

Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023

Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия"

Президент России Владимир Путин не планирует посетить открытие выставки-форума "Россия", но посетит ВДНХ, где пройдет форум, в другой день, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:21

2023-11-03T13:21

2023-11-03T14:17

россия

дмитрий песков

владимир путин

день народного единства

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посетить открытие выставки-форума "Россия", но посетит ВДНХ, где пройдет форум, в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент побывает на ВДНХ в другой день, завтра иных публичных мероприятий не запланировано", - сказал Песков журналистам. Ранее Песков сообщал, что Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

https://ria.ru/20231031/platok-1906398309.html

https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, день народного единства, выставка-форум "россия"