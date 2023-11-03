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Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:21 03.11.2023 (обновлено: 14:17 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907166446.html
Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия"
Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия" - РИА Новости, 03.11.2023
Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия"
Президент России Владимир Путин не планирует посетить открытие выставки-форума "Россия", но посетит ВДНХ, где пройдет форум, в другой день, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:21
2023-11-03T14:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
день народного единства
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посетить открытие выставки-форума "Россия", но посетит ВДНХ, где пройдет форум, в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент побывает на ВДНХ в другой день, завтра иных публичных мероприятий не запланировано", - сказал Песков журналистам. Ранее Песков сообщал, что Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
https://ria.ru/20231031/platok-1906398309.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, день народного единства, выставка-форум "россия"
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, День народного единства, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Песков рассказал, когда Путин побывает на форуме "Россия"

Песков: Путин побывает не на открытии форума "Россия", а в какой-то другой день

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенды различных субъектов РФ в павильоне "Центральный" перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Стенды различных субъектов РФ в павильоне Центральный перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенды различных субъектов РФ в павильоне "Центральный" перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посетить открытие выставки-форума "Россия", но посетит ВДНХ, где пройдет форум, в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент побывает на ВДНХ в другой день, завтра иных публичных мероприятий не запланировано", - сказал Песков журналистам.
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Ранее Песков сообщал, что Путин в День народного единства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
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Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДень народного единстваВыставка-форум "Россия"
 
 
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