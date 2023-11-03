https://ria.ru/20231103/putin-1907164836.html

В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко

В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023

В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко

Кремль своевременно сообщит о формате участия президента РФ Владимира Путина в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:17

2023-11-03T13:17

2023-11-03T13:32

россия

политика

минск

белоруссия

владимир путин

одкб

александр лукашенко

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896492919_0:59:3148:1830_1920x0_80_0_0_8c19ba0458a0ed5e932f1e3ca3f69f04.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о формате участия президента РФ Владимира Путина в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения с Песковым журналисты задали вопрос, встретится ли там Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки. Поэтому здесь чуть-чуть наберитесь терпения. Действительно такие контакты готовятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в заседании по ВКС или посетит мероприятие очно вместе с Лукашенко.Также Песков рассказал, что на следующей неделе у президента будет загруженный график, ожидаются международные контакты и насыщенная внутренняя повестка.

https://ria.ru/20231103/aes-1907140197.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, минск, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, воздушно-космические силы россии, дмитрий песков