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В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023
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13:17 03.11.2023 (обновлено: 13:32 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907164836.html
В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко
В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023
В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко
Кремль своевременно сообщит о формате участия президента РФ Владимира Путина в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:17
2023-11-03T13:32
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политика
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белоруссия
владимир путин
одкб
александр лукашенко
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о формате участия президента РФ Владимира Путина в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения с Песковым журналисты задали вопрос, встретится ли там Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки. Поэтому здесь чуть-чуть наберитесь терпения. Действительно такие контакты готовятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в заседании по ВКС или посетит мероприятие очно вместе с Лукашенко.Также Песков рассказал, что на следующей неделе у президента будет загруженный график, ожидаются международные контакты и насыщенная внутренняя повестка.
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россия, политика, минск, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, воздушно-космические силы россии, дмитрий песков
Россия, Политика, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, ОДКБ, Александр Лукашенко, Воздушно-космические силы России, Дмитрий Песков
В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко

В Кремле своевременно сообщат о возможной встрече Путина и Лукашенко 23 ноября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о формате участия президента РФ Владимира Путина в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с Песковым журналисты задали вопрос, встретится ли там Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки. Поэтому здесь чуть-чуть наберитесь терпения. Действительно такие контакты готовятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в заседании по ВКС или посетит мероприятие очно вместе с Лукашенко.
Также Песков рассказал, что на следующей неделе у президента будет загруженный график, ожидаются международные контакты и насыщенная внутренняя повестка.
 
РоссияПолитикаМинскБелоруссияВладимир ПутинОДКБАлександр ЛукашенкоВоздушно-космические силы РоссииДмитрий Песков
 
 
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