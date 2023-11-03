https://ria.ru/20231103/putin-1907129920.html
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.11.2023
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:56
2023-11-03T14:56
2023-11-03T14:58
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907203749_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_d41ceeae901f2208f59c6ef7ac56a3c5.jpg
Встреча Путина с членами Общественной палаты РФ
Встреча Путина с членами Общественной палаты РФ
2023-11-03T14:56
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PT109M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты.
2023-11-03T14:56
true
PT109M00S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты.