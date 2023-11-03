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Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.11.2023
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14:56 03.11.2023 (обновлено: 14:58 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907129920.html
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.11.2023
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:56
2023-11-03T14:58
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты.
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Встреча Путина с членами Общественной палаты РФ
Встреча Путина с членами Общественной палаты РФ
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты.
2023-11-03T14:56
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Встреча Путина с членами Общественной палаты. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты.
 
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