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Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира - РИА Новости, 03.11.2023
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11:01 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/putin-1907120358.html
Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира
Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира - РИА Новости, 03.11.2023
Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:01
2023-11-03T11:01
россия
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном мире", отметив, что РФ всегда открыта для укрепления дружественного партнёрства во всех сферах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши встречи, проходящие в преддверии Дня народного единства, давно уже стали доброй традицией, и сегодня Москва вновь радушно принимает гостей Ассамблеи – известных деятелей культуры, дипломатов, учёных, преподавателей русского языка и литературы, представителей общественных, религиозных, молодёжных организаций, СМИ, наших соотечественников и друзей из разных стран", - говорится в телеграмме президента РФ. Он подчеркнул, что в ходе обстоятельного, вдумчивого разговора участникам предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с популяризацией русского языка и литературы, укреплением русскоязычного информационного пространства, сбережением богатейшего, многогранного исторического, творческого, духовного наследия Русского мира. "Убеждён, что нынешний форум пройдёт в созидательном ключе, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, профессиональных и личных контактов. Подчеркну – Россия всегда открыта для укрепления дружественного партнёрства во всех сферах, для продвижения ценностей, которые нас объединяют", - добавил президент. Путин пожелал участникам торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира всего наилучшего.
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россия, москва, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира

Путин: Россия открыта для укрепления дружественного партнерства во всех сферах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном мире", отметив, что РФ всегда открыта для укрепления дружественного партнёрства во всех сферах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваши встречи, проходящие в преддверии Дня народного единства, давно уже стали доброй традицией, и сегодня Москва вновь радушно принимает гостей Ассамблеи – известных деятелей культуры, дипломатов, учёных, преподавателей русского языка и литературы, представителей общественных, религиозных, молодёжных организаций, СМИ, наших соотечественников и друзей из разных стран", - говорится в телеграмме президента РФ.
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Он подчеркнул, что в ходе обстоятельного, вдумчивого разговора участникам предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с популяризацией русского языка и литературы, укреплением русскоязычного информационного пространства, сбережением богатейшего, многогранного исторического, творческого, духовного наследия Русского мира.
«
"Убеждён, что нынешний форум пройдёт в созидательном ключе, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, профессиональных и личных контактов. Подчеркну – Россия всегда открыта для укрепления дружественного партнёрства во всех сферах, для продвижения ценностей, которые нас объединяют", - добавил президент.
Путин пожелал участникам торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира всего наилучшего.
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