https://ria.ru/20231103/putin-1907120358.html

Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира

Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира - РИА Новости, 03.11.2023

Путин поприветствовал участников XV Ассамблеи Русского мира

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:01

2023-11-03T11:01

2023-11-03T11:01

россия

москва

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном мире", отметив, что РФ всегда открыта для укрепления дружественного партнёрства во всех сферах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши встречи, проходящие в преддверии Дня народного единства, давно уже стали доброй традицией, и сегодня Москва вновь радушно принимает гостей Ассамблеи – известных деятелей культуры, дипломатов, учёных, преподавателей русского языка и литературы, представителей общественных, религиозных, молодёжных организаций, СМИ, наших соотечественников и друзей из разных стран", - говорится в телеграмме президента РФ. Он подчеркнул, что в ходе обстоятельного, вдумчивого разговора участникам предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с популяризацией русского языка и литературы, укреплением русскоязычного информационного пространства, сбережением богатейшего, многогранного исторического, творческого, духовного наследия Русского мира. "Убеждён, что нынешний форум пройдёт в созидательном ключе, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, профессиональных и личных контактов. Подчеркну – Россия всегда открыта для укрепления дружественного партнёрства во всех сферах, для продвижения ценностей, которые нас объединяют", - добавил президент. Путин пожелал участникам торжественной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира всего наилучшего.

https://ria.ru/20230606/yazyk-1876432126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, общество