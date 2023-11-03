https://ria.ru/20231103/psikhotrop-1907159775.html

На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных

На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных - РИА Новости, 03.11.2023

На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:56

2023-11-03T12:56

2023-11-03T12:56

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. "По материалам ГБР будут судить наркодилеров, которые сбывали психотропы в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении, опубликованном ГБР. Как отмечается, канал наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области. Его подельники намеренно подыскивали клиентов среди военных в расчете на высокий уровень финансового обеспечения и необходимость снятия стресса, вызванного нахождением на линии фронта.

https://ria.ru/20231103/vsu-1907126005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина, киев