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На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/psikhotrop-1907159775.html
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных - РИА Новости, 03.11.2023
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:56
2023-11-03T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. "По материалам ГБР будут судить наркодилеров, которые сбывали психотропы в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении, опубликованном ГБР. Как отмечается, канал наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области. Его подельники намеренно подыскивали клиентов среди военных в расчете на высокий уровень финансового обеспечения и необходимость снятия стресса, вызванного нахождением на линии фронта.
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николаевская область
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в мире, николаевская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Киев
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных

ГБР Украины сообщило о ликвидации канала сбыта психотропных веществ для военных

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
"По материалам ГБР будут судить наркодилеров, которые сбывали психотропы в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении, опубликованном ГБР.
Как отмечается, канал наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области. Его подельники намеренно подыскивали клиентов среди военных в расчете на высокий уровень финансового обеспечения и необходимость снятия стресса, вызванного нахождением на линии фронта.
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