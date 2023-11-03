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На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных - РИА Новости, 03.11.2023
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:56
2023-11-03T12:56
2023-11-03T12:56
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в пятницу заявило в Telegram-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. "По материалам ГБР будут судить наркодилеров, которые сбывали психотропы в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении, опубликованном ГБР. Как отмечается, канал наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области. Его подельники намеренно подыскивали клиентов среди военных в расчете на высокий уровень финансового обеспечения и необходимость снятия стресса, вызванного нахождением на линии фронта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Киев
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
ГБР Украины сообщило о ликвидации канала сбыта психотропных веществ для военных