https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html

"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу

"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу - РИА Новости, 03.11.2023

"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу

Украина упрашивает Европу продолжать ее поддерживать, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в беседе с пранкерама Вованом и Лексусом о... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:16

2023-11-03T16:16

2023-11-03T16:16

в мире

украина

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джорджа мелони

вооруженные силы украины

politico

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Украина упрашивает Европу продолжать ее поддерживать, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в беседе с пранкерама Вованом и Лексусом о неудачном контрнаступлении ВСУ, пишет издание Politico."Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ", – отмечено в публикации.Слова Мелони обнародовали именно в тот момент, когда Украина просит США организовать обучение для ВСУ и предоставить дополнительное оружие, говорится в материале.Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило".Итальянские СМИ сообщили, что Мелони вышла из себя после разговора с пранкерами, а ее дипломатический советник может быть уволен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231103/podderzhka-1907143697.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907095162.html

украина

европа

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в мире, украина, европа, италия, джорджа мелони, вооруженные силы украины, politico