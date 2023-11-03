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"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу
"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу - РИА Новости, 03.11.2023
"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу
Украина упрашивает Европу продолжать ее поддерживать, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в беседе с пранкерама Вованом и Лексусом о... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:16
2023-11-03T16:16
2023-11-03T16:16
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Украина упрашивает Европу продолжать ее поддерживать, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в беседе с пранкерама Вованом и Лексусом о неудачном контрнаступлении ВСУ, пишет издание Politico."Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ", – отмечено в публикации.Слова Мелони обнародовали именно в тот момент, когда Украина просит США организовать обучение для ВСУ и предоставить дополнительное оружие, говорится в материале.Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило".Итальянские СМИ сообщили, что Мелони вышла из себя после разговора с пранкерами, а ее дипломатический советник может быть уволен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, европа, италия, джорджа мелони, вооруженные силы украины, politico
В мире, Украина, Европа, Италия, Джорджа Мелони, Вооруженные силы Украины, Politico
"Не бросайте". Стало известно, о чем Украина умоляет Европу
Politico: украинские политики призывают Европу не бросать их на произвол судьбы
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Украина упрашивает Европу продолжать ее поддерживать, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в беседе с пранкерама Вованом и Лексусом о неудачном контрнаступлении ВСУ, пишет издание Politico
.
"Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ", – отмечено в публикации.
"На коленях": стало известно о сокрушительном ударе Запада по Украине
Слова Мелони обнародовали именно в тот момент, когда Украина просит США
организовать обучение для ВСУ и предоставить дополнительное оружие, говорится в материале.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило".
Итальянские СМИ сообщили, что Мелони вышла из себя после разговора с пранкерами, а ее дипломатический советник может быть уволен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Время пришло": Зеленскому раскрыли, что произойдет после катастрофы в ВСУ