https://ria.ru/20231103/promyshlennost-1907157842.html

Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов

Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов - РИА Новости, 03.11.2023

Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов

Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:48

2023-11-03T12:48

2023-11-03T12:48

тюменская область

тюменская область

александр моор

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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ТЮМЕНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь 2023 года выросло более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Росстат. Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор региональной экономики – здесь рост составил почти 15 процентов", – написал в посте Александр Моор. Особо губернатор отметил, что выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе вырос более чем в два раза, производство лекарств увеличено в 1,3 раза. Рост производства транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов превысил 20 процентов. Развитие промышленности глава региона считает устойчивой тенденцией. "В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022-м индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне", – подчеркнул Александр Моор.

https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html

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тюменская область, александр моор, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика