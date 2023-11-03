https://ria.ru/20231103/promyshlennost-1907157842.html
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов - РИА Новости, 03.11.2023
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов
Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:48
2023-11-03T12:48
2023-11-03T12:48
тюменская область
тюменская область
александр моор
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890447352_0:125:3118:1879_1920x0_80_0_0_16a9e4ae9bc98a08fe2d2cada0307ed5.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь 2023 года выросло более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Росстат. Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор региональной экономики – здесь рост составил почти 15 процентов", – написал в посте Александр Моор. Особо губернатор отметил, что выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе вырос более чем в два раза, производство лекарств увеличено в 1,3 раза. Рост производства транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов превысил 20 процентов. Развитие промышленности глава региона считает устойчивой тенденцией. "В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022-м индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне", – подчеркнул Александр Моор.
https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890447352_312:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_2264db49ccf4ac99e6def385154ba657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов
Моор: промпроизводство в Тюменской области выросло более чем на десять процентов