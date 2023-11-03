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Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов - РИА Новости, 03.11.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:48 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/promyshlennost-1907157842.html
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов - РИА Новости, 03.11.2023
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов
Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:48
2023-11-03T12:48
тюменская область
тюменская область
александр моор
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь 2023 года выросло более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Росстат. Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор региональной экономики – здесь рост составил почти 15 процентов", – написал в посте Александр Моор. Особо губернатор отметил, что выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе вырос более чем в два раза, производство лекарств увеличено в 1,3 раза. Рост производства транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов превысил 20 процентов. Развитие промышленности глава региона считает устойчивой тенденцией. "В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022-м индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне", – подчеркнул Александр Моор.
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тюменская область, александр моор, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов

Моор: промпроизводство в Тюменской области выросло более чем на десять процентов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудник предприятия
Сотрудник предприятия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на 10 процентов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь 2023 года выросло более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Росстат. Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор региональной экономики – здесь рост составил почти 15 процентов", – написал в посте Александр Моор.
Особо губернатор отметил, что выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе вырос более чем в два раза, производство лекарств увеличено в 1,3 раза. Рост производства транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов превысил 20 процентов.
Развитие промышленности глава региона считает устойчивой тенденцией. "В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022-м индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне", – подчеркнул Александр Моор.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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