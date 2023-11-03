https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907171811.html
В Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми
В Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми
Никулинский суд Москвы приговорил к 19,5 годам колонии директора "Европейского центра суррогатного материнства" Владислава Мельникова за торговлю детьми... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:42
2023-11-03T13:42
2023-11-03T13:54
москва
владислав мельников
происшествия
татьяна блинова
людмила айвар
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 19,5 годам колонии директора "Европейского центра суррогатного материнства" Владислава Мельникова за торговлю детьми суррогатных матерей, передает корреспондент РИА Новости."Назначить Мельникову наказание в виде 19,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья Константин Дубков.Эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, а также суррогатные матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева осуждены на сроки от 4 до 17,5 лет лишения свободы. Самое мягкое наказание получила Блинова, при этом отбывание срока отложено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.Все они признаны виновными в торговле людьми организованной группой. Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, им вменили 17 эпизодов.На оглашении приговора был аншлаг. До начала Панаиоти и Мельников сделали заявление о том, что дело сфабриковано и невозможно продать детей их же родителям, что все происходящее - "беззаконие и абсурд", выразив уверенность, "что справедливость восторжествует".В прениях сторон гособвинитель просил назначить Мельникову 20 лет колонии строгого режима, остальных врачей предложил отправить в колонию на сроки от 15 до 18 лет, а суррогатным матерям – назначить 8 и 10 лет.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве фигуранты, незаконно используя "вспомогательные репродуктивные технологии", за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, в основном - иностранцам. Кроме того, заявляли в СК, они помогали заказчикам вывезти детей за границу.К возбуждению дела привела смерть в январе 2020 года в квартире подмосковного поселка ВНИИССОК (Одинцовский городской округ) младенца от суррогатной матери из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. На месте следователи обнаружили еще троих малышей. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы – занимались оформлением всех необходимых документов.Ранее были осуждены трое других участников преступного сообщества, признавших вину, дело в отношении каждого из них было выделено в отдельное производство.Кроме того, в международный розыск объявлен директор компании "Росюрконсалтинг", эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев.
https://ria.ru/20230517/surrogat-1872464898.html
https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав мельников, происшествия, татьяна блинова, людмила айвар, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Владислав Мельников, Происшествия, Татьяна Блинова, Людмила Айвар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми
Суд дал 19,5 лет главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 19,5 годам колонии директора "Европейского центра суррогатного материнства" Владислава Мельникова за торговлю детьми суррогатных матерей, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить Мельникову наказание в виде 19,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья Константин Дубков.
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Эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, а также суррогатные матери Татьяна Блинова
и Лилия Валеева осуждены на сроки от 4 до 17,5 лет лишения свободы. Самое мягкое наказание получила Блинова, при этом отбывание срока отложено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.
Все они признаны виновными в торговле людьми организованной группой. Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар
, им вменили 17 эпизодов.
На оглашении приговора был аншлаг. До начала Панаиоти и Мельников сделали заявление о том, что дело сфабриковано и невозможно продать детей их же родителям, что все происходящее - "беззаконие и абсурд", выразив уверенность, "что справедливость восторжествует".
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В прениях сторон гособвинитель просил назначить Мельникову 20 лет колонии строгого режима, остальных врачей предложил отправить в колонию на сроки от 15 до 18 лет, а суррогатным матерям – назначить 8 и 10 лет.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве фигуранты, незаконно используя "вспомогательные репродуктивные технологии", за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, в основном - иностранцам. Кроме того, заявляли в СК
, они помогали заказчикам вывезти детей за границу.
К возбуждению дела привела смерть в январе 2020 года в квартире подмосковного поселка ВНИИССОК (Одинцовский городской округ) младенца от суррогатной матери из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. На месте следователи обнаружили еще троих малышей. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – иностранцы – занимались оформлением всех необходимых документов.
Ранее были осуждены трое других участников преступного сообщества, признавших вину, дело в отношении каждого из них было выделено в отдельное производство.
Кроме того, в международный розыск объявлен директор компании "Росюрконсалтинг", эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев.