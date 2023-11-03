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В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына за плач и капризы - РИА Новости, 03.11.2023
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12:38 03.11.2023 (обновлено: 13:05 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907154855.html
В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына за плач и капризы
В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына за плач и капризы - РИА Новости, 03.11.2023
В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына за плач и капризы
Уфимка обвиняется в избиении до смерти трехлетнего сына, который капризничал и не давал ей спать, женщина арестована, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:38
2023-11-03T13:05
происшествия
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УФА, 3 ноя - РИА Новости. Уфимка обвиняется в избиении до смерти трехлетнего сына, который капризничал и не давал ей спать, женщина арестована, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Фигурантом дела об убийстве малолетнего стала 38-летняя уфимка, уточнили в ведомстве. "По версии следствия, 29 октября обвиняемая, будучи раздраженной, в связи с тем, что ее 3-летний сын не слушался, капризничал и мешал спать, причинила ему телесные повреждения, в результате которых ребенок вскоре скончался. Первоначально, мать хотела скрыть криминальный факт смерти, пояснив, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако удалось установить причастность женщины к совершенному преступлению", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина признала свою вину. "Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые смывы и предметы, по которым назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, органы опеки и попечительства, а также другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи", - добавили в региональном следкоме.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906141418.html
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына за плач и капризы

В Уфе 38-летняя женщина до смерти избила трехлетнего сына за плач и капризы

© Фото : СУ СК России по Башкортостану/ВКонтактеМесто происшествия, где жительница Уфы до смерти избила трехлетнего сына
Место происшествия, где жительница Уфы до смерти избила трехлетнего сына - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : СУ СК России по Башкортостану/ВКонтакте
Место происшествия, где жительница Уфы до смерти избила трехлетнего сына
Читать ria.ru в
УФА, 3 ноя - РИА Новости. Уфимка обвиняется в избиении до смерти трехлетнего сына, который капризничал и не давал ей спать, женщина арестована, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Фигурантом дела об убийстве малолетнего стала 38-летняя уфимка, уточнили в ведомстве.
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"По версии следствия, 29 октября обвиняемая, будучи раздраженной, в связи с тем, что ее 3-летний сын не слушался, капризничал и мешал спать, причинила ему телесные повреждения, в результате которых ребенок вскоре скончался. Первоначально, мать хотела скрыть криминальный факт смерти, пояснив, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако удалось установить причастность женщины к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина признала свою вину.
"Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые смывы и предметы, по которым назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, органы опеки и попечительства, а также другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи", - добавили в региональном следкоме.
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