https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907139851.html

В московской квартире задушили женщину

В московской квартире задушили женщину - РИА Новости, 03.11.2023

В московской квартире задушили женщину

Тело задушенной женщины нашли в квартире на юге Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:50

2023-11-03T11:50

2023-11-03T12:52

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тело задушенной женщины нашли в квартире на юге Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка СК РФ, 2 ноября в квартире дома на улице Академика Миллионщикова нашли тело женщины 1986 года рождения "с признаками насильственной смерти в виде удушения". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан", - сказал собеседник агентства.Как позже уточнил главк в своем Telegram-канале, задержан отчим погибшей женщины. В ближайшее время он будет доставлен на допрос.

https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906724221.html

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2023

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)