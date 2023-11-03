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В московской квартире задушили женщину - РИА Новости, 03.11.2023
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11:50 03.11.2023 (обновлено: 12:52 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907139851.html
В московской квартире задушили женщину
В московской квартире задушили женщину - РИА Новости, 03.11.2023
В московской квартире задушили женщину
Тело задушенной женщины нашли в квартире на юге Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:50
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тело задушенной женщины нашли в квартире на юге Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка СК РФ, 2 ноября в квартире дома на улице Академика Миллионщикова нашли тело женщины 1986 года рождения "с признаками насильственной смерти в виде удушения". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан", - сказал собеседник агентства.Как позже уточнил главк в своем Telegram-канале, задержан отчим погибшей женщины. В ближайшее время он будет доставлен на допрос.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В московской квартире задушили женщину

В московской квартире задушили женщину, подозреваемый задержан

Тело задушенной женщины нашли в квартире в квартире дома на улице Академика Миллионщикова в Москве
 Тело задушенной женщины нашли в квартире в квартире дома на улице Академика Миллионщикова в Москве
Тело задушенной женщины нашли в квартире в квартире дома на улице Академика Миллионщикова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тело задушенной женщины нашли в квартире на юге Москвы, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным столичного главка СК РФ, 2 ноября в квартире дома на улице Академика Миллионщикова нашли тело женщины 1986 года рождения "с признаками насильственной смерти в виде удушения". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан", - сказал собеседник агентства.
Как позже уточнил главк в своем Telegram-канале, задержан отчим погибшей женщины. В ближайшее время он будет доставлен на допрос.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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