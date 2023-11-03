https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907123893.html
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области - РИА Новости, 03.11.2023
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:10
2023-11-03T11:10
2023-11-03T11:10
происшествия
свердловская область
россия
нижний тагил
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113910_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_776f20bc4b708064389e2bcba9f834aa.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, а также результатах проведенных экспертиз", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в СМИ вновь обсуждается тема о гибели младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила, родители ребенка считают, что из-за некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть мальчика. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родители погибшего пятимесячного мальчика подали иск о компенсации морального вреда на порядка 10 миллионов рублей к детской больнице, судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка можно было спасти, хотя у него и выявили тяжелое заболевание, писал екатеринбургский портал E1.RU.
https://ria.ru/20230730/lodka-1887180041.html
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
свердловская область
россия
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113910_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_b18b749ea90c65b50a78e00150105305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Нижний Тагил, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости.
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, а также результатах проведенных экспертиз", - говорится в сообщении.
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
Как уточнили в ведомстве, в СМИ вновь обсуждается тема о гибели младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила, родители ребенка считают, что из-за некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть мальчика. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Родители погибшего пятимесячного мальчика подали иск о компенсации морального вреда на порядка 10 миллионов рублей к детской больнице, судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка можно было спасти, хотя у него и выявили тяжелое заболевание, писал екатеринбургский портал E1.RU.
На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов