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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области - РИА Новости, 03.11.2023
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11:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907123893.html
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области - РИА Новости, 03.11.2023
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:10
2023-11-03T11:10
происшествия
свердловская область
россия
нижний тагил
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, а также результатах проведенных экспертиз", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в СМИ вновь обсуждается тема о гибели младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила, родители ребенка считают, что из-за некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть мальчика. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родители погибшего пятимесячного мальчика подали иск о компенсации морального вреда на порядка 10 миллионов рублей к детской больнице, судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка можно было спасти, хотя у него и выявили тяжелое заболевание, писал екатеринбургский портал E1.RU.
https://ria.ru/20230730/lodka-1887180041.html
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
свердловская область
россия
нижний тагил
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происшествия, свердловская область, россия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Нижний Тагил, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, а также результатах проведенных экспертиз", - говорится в сообщении.
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В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
30 июля, 11:36
Как уточнили в ведомстве, в СМИ вновь обсуждается тема о гибели младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила, родители ребенка считают, что из-за некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть мальчика. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Родители погибшего пятимесячного мальчика подали иск о компенсации морального вреда на порядка 10 миллионов рублей к детской больнице, судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка можно было спасти, хотя у него и выявили тяжелое заболевание, писал екатеринбургский портал E1.RU.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияНижний ТагилАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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