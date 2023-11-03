https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907123893.html

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области - РИА Новости, 03.11.2023

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Свердловской области

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:10

2023-11-03T11:10

2023-11-03T11:10

происшествия

свердловская область

россия

нижний тагил

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113910_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_776f20bc4b708064389e2bcba9f834aa.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели младенца в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, а также результатах проведенных экспертиз", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в СМИ вновь обсуждается тема о гибели младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила, родители ребенка считают, что из-за некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть мальчика. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родители погибшего пятимесячного мальчика подали иск о компенсации морального вреда на порядка 10 миллионов рублей к детской больнице, судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка можно было спасти, хотя у него и выявили тяжелое заболевание, писал екатеринбургский портал E1.RU.

https://ria.ru/20230730/lodka-1887180041.html

https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

свердловская область

россия

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, россия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)